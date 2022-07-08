В Кремле объяснили слова Путина Западу встретиться на поле боя

08 июля 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ответил Западу несколькими сильными фразами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потенциалы России и Украины несопоставимы. Россию никто не сможет победить, несмотря на абсурдные заявления Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ответ Владимира Путина тем, кто «хочет победить Россию на поле боя». «Это действительно слова Путина. Глава государства как раз апеллировал заявлениям, которые звучат с Запада, из Киева, что Киев будет на поле боя двигаться до победы. Путин напомнил, что потенциалы несоизмеримы и потенциал России настолько велик, что лишь незначительная часть его сейчас задействуется в ходе спецоперации. Поэтому все заявления западников буквально абсурдны. Они просто добавляют горя для украинского народа», — отметил Песков во время конференц-колла. Ранее Путин ответил на чаяния Запада о военной победе над Россией фразой «пусть попробуют», дополняет Life. Глава государства напомнил, что Россия слышала уже много высказываний Запада, который хочет воевать «до последнего украинца», отмечает RT. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главной целью является защита и спасение населения Донбасса от обстрелов ВСУ, а также демилитаризация и денацификация территории. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Потенциалы России и Украины несопоставимы. Россию никто не сможет победить, несмотря на абсурдные заявления Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ответ Владимира Путина тем, кто «хочет победить Россию на поле боя». «Это действительно слова Путина. Глава государства как раз апеллировал заявлениям, которые звучат с Запада, из Киева, что Киев будет на поле боя двигаться до победы. Путин напомнил, что потенциалы несоизмеримы и потенциал России настолько велик, что лишь незначительная часть его сейчас задействуется в ходе спецоперации. Поэтому все заявления западников буквально абсурдны. Они просто добавляют горя для украинского народа», — отметил Песков во время конференц-колла. Ранее Путин ответил на чаяния Запада о военной победе над Россией фразой «пусть попробуют», дополняет Life. Глава государства напомнил, что Россия слышала уже много высказываний Запада, который хочет воевать «до последнего украинца», отмечает RT. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главной целью является защита и спасение населения Донбасса от обстрелов ВСУ, а также демилитаризация и денацификация территории.