Производитель бытовой техники Electrolux уйдет из России

11 июля 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

В Electrolux заявили, что не смогут обслуживать свою технику в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU Шведская компания Electrolux Professional, производящая бытовую технику, решила уйти из России и продать бизнес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. «В результате продолжающего конфликта на Украине и санкций мы прогнозируем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе. После оценки того, что непрерывность бизнеса в России в текущей ситуации невозможна, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране», — цитирует Reuters заявление пресс-службы Electrolux. Electrolux выпускает бытовую технику для ресторанов, баров, гостиниц и прачечных под брендами Electrolux, Zanussi, AEG, REX, McCulloch, Eureka. Некоторые иностранные компании объявили об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Также западные страны ввели санкции. Минпромторг разрешил ввозить в Россию некоторые товары в обход санкций, в их числе была продукция Electrolux. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Шведская компания Electrolux Professional, производящая бытовую технику, решила уйти из России и продать бизнес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. «В результате продолжающего конфликта на Украине и санкций мы прогнозируем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе. После оценки того, что непрерывность бизнеса в России в текущей ситуации невозможна, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране», — цитирует Reuters заявление пресс-службы Electrolux. Electrolux выпускает бытовую технику для ресторанов, баров, гостиниц и прачечных под брендами Electrolux, Zanussi, AEG, REX, McCulloch, Eureka. Некоторые иностранные компании объявили об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Также западные страны ввели санкции. Минпромторг разрешил ввозить в Россию некоторые товары в обход санкций, в их числе была продукция Electrolux.