Задержана банда, грабившая водителей на трассе Екатеринбург-Пермь. Фото

13 июля 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Жертвами преступников, как правило, становились дальнобойщики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Расследование по факту хищения дизельного топлива и запасных колес с грузовых автомобилей на трассе Екатеринбург-Пермь окончено и направлено в суд. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, в состав организованной группы входили пять местных жителей, которые орудовали в период с 2019 по 2021 год. Их жертвами, как правило, были дальнобойщики, которые останавливались на отдых в окрестностях Екатеринбурга. «Когда водители фур спали, злоумышленники подъезжали на машине, открывали чужие топливные горловины и с помощью электронасоса перекачивали топливо из баков дальнобойщиков в свою цистерну, установленную в кузове фургона, после чего спешно скрывались. Процесс перекачки топлива бака объемом 400-500 литров занимал не более 15 минут», — объяснил Горелых. Он добавил, что общая сумма ущерба всех потерпевших составляет порядка 600 тысяч рублей. Как уточнил Валерий Горелых, спецоперацию по задержанию воров проводили сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области. Сейчас материалы направлены для рассмотрения в суд города Березовский. Трое из участников группы заключены под арест, остальные — под подписку о невыезде. Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых

Расследование по факту хищения дизельного топлива и запасных колес с грузовых автомобилей на трассе Екатеринбург-Пермь окончено и направлено в суд. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, в состав организованной группы входили пять местных жителей, которые орудовали в период с 2019 по 2021 год. Их жертвами, как правило, были дальнобойщики, которые останавливались на отдых в окрестностях Екатеринбурга. «Когда водители фур спали, злоумышленники подъезжали на машине, открывали чужие топливные горловины и с помощью электронасоса перекачивали топливо из баков дальнобойщиков в свою цистерну, установленную в кузове фургона, после чего спешно скрывались. Процесс перекачки топлива бака объемом 400-500 литров занимал не более 15 минут», — объяснил Горелых. Он добавил, что общая сумма ущерба всех потерпевших составляет порядка 600 тысяч рублей. Как уточнил Валерий Горелых, спецоперацию по задержанию воров проводили сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области. Сейчас материалы направлены для рассмотрения в суд города Березовский. Трое из участников группы заключены под арест, остальные — под подписку о невыезде.