Еще две страны начали процесс вхождения в ЕС

Албания и Северная Македония готовятся к вступлению в ЕС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом в своем twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ) сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент — ваш успех. Результат вашего упорного труда», — написала фон дер Ляйен.

Ранее статус официального кандидата на вступление в ЕС предоставили Украине. Однако Еврокомиссия поставила ряд условий, которые Украине должна выполнить, чтобы стать частью Евросоюза.