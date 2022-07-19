Еще две страны начали процесс вхождения в ЕС

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
Албания и Северная Македония готовятся к вступлению в ЕС Фото:

Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом в своем twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ) сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент — ваш успех. Результат вашего упорного труда», — написала фон дер Ляйен.

Ранее статус официального кандидата на вступление в ЕС предоставили Украине. Однако Еврокомиссия поставила ряд условий, которые Украине должна выполнить, чтобы стать частью Евросоюза.

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Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом в своем twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ) сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент — ваш успех. Результат вашего упорного труда», — написала фон дер Ляйен. Ранее статус официального кандидата на вступление в ЕС предоставили Украине. Однако Еврокомиссия поставила ряд условий, которые Украине должна выполнить, чтобы стать частью Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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