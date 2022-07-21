21 июля 2022

Глава MI-6 Мур: из Европы выгнали только половину шпионов России

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Здания. Москва, кремль, кремлевская стена, виды города, собор василия блаженного, москва
Ричард Мур считает, что Европа вдвое сократила «шпионские возможности Кремля» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Европы изгнали около половины российских шпионов. Об этом заявил глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур в интервью газете The Guardian.

Из всей Европы выслали примерно половину российских шпионов, заявил Ричард Мур. «По последним подсчетам, что-то к северу от 400 офицеров российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием, были высланы», — уточнил он. По его словам, «шпионские возможности Кремля» сократились наполовину.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Евросоюза начали массово высылать российских дипломатов. В Кремле заявили, что если такая тенденция продолжится, Россия может разорвать дипотношения со странами Запада.

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Из Европы изгнали около половины российских шпионов. Об этом заявил глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур в интервью газете The Guardian. Из всей Европы выслали примерно половину российских шпионов, заявил Ричард Мур. «По последним подсчетам, что-то к северу от 400 офицеров российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием, были высланы», — уточнил он. По его словам, «шпионские возможности Кремля» сократились наполовину. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Евросоюза начали массово высылать российских дипломатов. В Кремле заявили, что если такая тенденция продолжится, Россия может разорвать дипотношения со странами Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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