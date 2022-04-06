В Кремле пригрозили разрывом дипотношений со странами Запада

Высылка дипломатов закрывает окно дипломатических отношений, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия может разорвать отношения со странами Запада, если они продолжат высылать российских дипломатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

«Если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть (разорвать дипотношения — прим.URA.RU), так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений», — сказал Песков.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России новые санкции. В частности, начали массово высылать российских дипломатов. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ вышлет десятки иностранных дипломатов.