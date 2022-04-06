В Кремле пригрозили разрывом дипотношений со странами Запада

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Высылка дипломатов закрывает окно дипломатических отношений, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия может разорвать отношения со странами Запада, если они продолжат высылать российских дипломатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

«Если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть (разорвать дипотношения — прим.URA.RU), так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений», — сказал Песков.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России новые санкции. В частности, начали массово высылать российских дипломатов. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ вышлет десятки иностранных дипломатов.

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Россия может разорвать отношения со странами Запада, если они продолжат высылать российских дипломатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI. «Если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть (разорвать дипотношения — прим.URA.RU), так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений», — сказал Песков. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России новые санкции. В частности, начали массово высылать российских дипломатов. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ вышлет десятки иностранных дипломатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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