Погиб сотрудник ВГА Новой Каховки, ВС РФ уничтожили 80 наемников. Главное к вечеру 6 августа

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Вооруженные силы РФ уничтожили наемников «Иностранного легиона» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки Виталий Гура погиб после покушения на него. Российские военные уничтожили наемников украинского «Иностранного легиона». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 августа.

  • Заместитель главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался в реанимации после покушения на его жизнь, рассказал корреспонденту URA.RU глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. Гура попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения, которое было совершенно в его доме;
  • Российские военные уничтожили более 80 наемников «Иностранного легиона». Также ликвидировано 11 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ;
  • ВСУ обстреляли Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также ВСУ обстреляли жилые районы Энергодара (Запорожье), передает деловое издание «Взгляд»;
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести в Турции переговоры между главой Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган заявил, что предложил эту идею Путину во время их встречи в Сочи;
  • Северная Македония отправит Украине истребители и танки, которые приобрела у Киева в 2001 году. У Франции заканчиваются артиллерийские установки из-за поставок Украине пушек Caesar.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим западные страны отправляют Киеву оружие. Президент РФ Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса.

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Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки Виталий Гура погиб после покушения на него. Российские военные уничтожили наемников украинского «Иностранного легиона». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 августа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим западные страны отправляют Киеву оружие. Президент РФ Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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