Вооруженные силы РФ уничтожили наемников «Иностранного легиона» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки Виталий Гура погиб после покушения на него. Российские военные уничтожили наемников украинского «Иностранного легиона». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 августа.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим западные страны отправляют Киеву оружие. Президент РФ Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса.