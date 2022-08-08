08 августа 2022

Пленный силовик: боевиков ВСУ готовили к нападению на Донбасс

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
Националистов ВСУ готовили к нападению на территории Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинских военнослужащих готовили к нападению на Донбасс и началу столкновения с Россией. Об этом рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.

«Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше», — цитирует Агафонова РИА «Новости».

Указы отдавались замполитами высшему командованию ВСУ, однако зачастую сведения доводились и до рядового состава. Как утверждает пленный, украинские командиры говорили о том, что западные партнеры Киева в случае наступления в Донбассе окажут помощь вооружением и даже введут свои войска, если украинская армия «пойдет против России».

Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Только за июль Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине сбили несколько десятков самолетов ВСУ, ракет «Точка-У» и сотни снарядов реактивных систем, тем самым спасли тысячи человек, докладывал министр обороны Сергей Шойгу.

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Украинских военнослужащих готовили к нападению на Донбасс и началу столкновения с Россией. Об этом рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов. «Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше», — цитирует Агафонова РИА «Новости». Указы отдавались замполитами высшему командованию ВСУ, однако зачастую сведения доводились и до рядового состава. Как утверждает пленный, украинские командиры говорили о том, что западные партнеры Киева в случае наступления в Донбассе окажут помощь вооружением и даже введут свои войска, если украинская армия «пойдет против России». Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Только за июль Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине сбили несколько десятков самолетов ВСУ, ракет «Точка-У» и сотни снарядов реактивных систем, тем самым спасли тысячи человек, докладывал министр обороны Сергей Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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