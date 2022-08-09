В офисе Зеленского требуют встречи с Путиным в Индонезии

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
На Украине не хотят допустить, чтобы Владимир Путин находил новых союзников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии осенью этого года. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинской службе BBC (заблокирована на территории РФ).

«Если на саммите будет присутствовать Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия. Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита поддерживают позицию России», — отметил он.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса, денацификация и демилитаризация. Несколько раз между сторонами проводились переговоры, но так ни к чему и не привели. На встречах присутствовали делегации с обеих сторон, однако лидеры государств так ни разу и не встретились. В Кремле заявили, что пока условий для встречи Путина и Зеленского нет.

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Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии осенью этого года. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинской службе BBC (заблокирована на территории РФ). «Если на саммите будет присутствовать Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия. Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита поддерживают позицию России», — отметил он. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса, денацификация и демилитаризация. Несколько раз между сторонами проводились переговоры, но так ни к чему и не привели. На встречах присутствовали делегации с обеих сторон, однако лидеры государств так ни разу и не встретились. В Кремле заявили, что пока условий для встречи Путина и Зеленского нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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