В офисе Зеленского требуют встречи с Путиным в Индонезии

09 августа 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

На Украине не хотят допустить, чтобы Владимир Путин находил новых союзников Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии осенью этого года. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинской службе BBC (заблокирована на территории РФ). «Если на саммите будет присутствовать Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия. Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита поддерживают позицию России», — отметил он. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса, денацификация и демилитаризация. Несколько раз между сторонами проводились переговоры, но так ни к чему и не привели. На встречах присутствовали делегации с обеих сторон, однако лидеры государств так ни разу и не встретились. В Кремле заявили, что пока условий для встречи Путина и Зеленского нет.

Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии осенью этого года. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинской службе BBC (заблокирована на территории РФ). «Если на саммите будет присутствовать Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия. Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита поддерживают позицию России», — отметил он. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса, денацификация и демилитаризация. Несколько раз между сторонами проводились переговоры, но так ни к чему и не привели. На встречах присутствовали делегации с обеих сторон, однако лидеры государств так ни разу и не встретились. В Кремле заявили, что пока условий для встречи Путина и Зеленского нет.