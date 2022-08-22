Медведев усмехнулся над Европой, где может мыться только Шольц

22 августа 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Медведев предрек повышение цен на газ в ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посмеялся над канцлера ФРГ Олафом Шольцем, который заявлял, что моется каждый день, хотя в ФРГ были введены рекомендации по экономии воды. Об этом она написал в telegram-канале. «Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ — 2800 долларов за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000 долларов? 4000 долларов? Кто больше, господа?» — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее Шольц признался, что не экономит воду для принятия душа на фоне кризиса в стране. Он заявил, что моется каждый день, хотя для граждан ФРГ были введены рекомендации по экономии воды. В Германии для жителей создали памятку по экономному расходу воды на фоне растущего кризиса из-за антироссийских санкций. Среди рекомендаций, например, есть пункт, где жителям предлагается меньше смывать унитаз при его посещении.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посмеялся над канцлера ФРГ Олафом Шольцем, который заявлял, что моется каждый день, хотя в ФРГ были введены рекомендации по экономии воды. Об этом она написал в telegram-канале. «Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ — 2800 долларов за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000 долларов? 4000 долларов? Кто больше, господа?» — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее Шольц признался, что не экономит воду для принятия душа на фоне кризиса в стране. Он заявил, что моется каждый день, хотя для граждан ФРГ были введены рекомендации по экономии воды. В Германии для жителей создали памятку по экономному расходу воды на фоне растущего кризиса из-за антироссийских санкций. Среди рекомендаций, например, есть пункт, где жителям предлагается меньше смывать унитаз при его посещении.