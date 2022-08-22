Медведев усмехнулся над Европой, где может мыться только Шольц

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Политсовет партии
Медведев предрек повышение цен на газ в ЕС Фото:

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посмеялся над канцлера ФРГ Олафом Шольцем, который заявлял, что моется каждый день, хотя в ФРГ были введены рекомендации по экономии воды. Об этом она написал в telegram-канале.

«Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ — 2800 долларов за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000 долларов? 4000 долларов? Кто больше, господа?» — написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее Шольц признался, что не экономит воду для принятия душа на фоне кризиса в стране. Он заявил, что моется каждый день, хотя для граждан ФРГ были введены рекомендации по экономии воды. В Германии для жителей создали памятку по экономному расходу воды на фоне растущего кризиса из-за антироссийских санкций. Среди рекомендаций, например, есть пункт, где жителям предлагается меньше смывать унитаз при его посещении.

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посмеялся над канцлера ФРГ Олафом Шольцем, который заявлял, что моется каждый день, хотя в ФРГ были введены рекомендации по экономии воды. Об этом она написал в telegram-канале. «Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ — 2800 долларов за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000 долларов? 4000 долларов? Кто больше, господа?» — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее Шольц признался, что не экономит воду для принятия душа на фоне кризиса в стране. Он заявил, что моется каждый день, хотя для граждан ФРГ были введены рекомендации по экономии воды. В Германии для жителей создали памятку по экономному расходу воды на фоне растущего кризиса из-за антироссийских санкций. Среди рекомендаций, например, есть пункт, где жителям предлагается меньше смывать унитаз при его посещении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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