Медведев усмехнулся над Европой, где может мыться только Шольц

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посмеялся над канцлера ФРГ Олафом Шольцем, который заявлял, что моется каждый день, хотя в ФРГ были введены рекомендации по экономии воды. Об этом она написал в telegram-канале.
«Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ — 2800 долларов за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000 долларов? 4000 долларов? Кто больше, господа?» — написал Медведев в своем telegram-канале.
Ранее Шольц признался, что не экономит воду для принятия душа на фоне кризиса в стране. Он заявил, что моется каждый день, хотя для граждан ФРГ были введены рекомендации по экономии воды. В Германии для жителей создали памятку по экономному расходу воды на фоне растущего кризиса из-за антироссийских санкций. Среди рекомендаций, например, есть пункт, где жителям предлагается меньше смывать унитаз при его посещении.
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