Шольц заявил, что не экономит воду для душа, несмотря на кризис

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф
Шольц признался, что не экономит воду, на фоне кризиса в стране Фото:
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что не экономит воду для принятия душа, на фоне кризиса в стране. Об этом он сообщил во время «Дня открытых дверей».

В ходе мероприятия, присутствующие задали Шольцу вопрос: «Как часто он принимает душ?», учитывая, что ФРГ дали жителям рекомендации по экономии воды. На что глава ФРГ не задумываясь ответил: «Каждый день». Данный диалог передает РИА «Новости».

Ранее в Германии для жителей создали памятку по экономному расходу воды на фоне растущего кризиса из-за антироссийских санкций. Среди рекомендаций, например, есть пункт, где жителям предлагается меньше смывать унитаз при его посещении. Также еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер призвала жителей Европы не мыться в душе долго, чтобы таким образом экономить газ «назло Путину».

Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Теперь жителей призывают активно экономить воду и электроэнергию.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что не экономит воду для принятия душа, на фоне кризиса в стране. Об этом он сообщил во время «Дня открытых дверей». В ходе мероприятия, присутствующие задали Шольцу вопрос: «Как часто он принимает душ?», учитывая, что ФРГ дали жителям рекомендации по экономии воды. На что глава ФРГ не задумываясь ответил: «Каждый день». Данный диалог передает РИА «Новости». Ранее в Германии для жителей создали памятку по экономному расходу воды на фоне растущего кризиса из-за антироссийских санкций. Среди рекомендаций, например, есть пункт, где жителям предлагается меньше смывать унитаз при его посещении. Также еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер призвала жителей Европы не мыться в душе долго, чтобы таким образом экономить газ «назло Путину». Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Теперь жителей призывают активно экономить воду и электроэнергию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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