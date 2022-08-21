Шольц заявил, что не экономит воду для душа, несмотря на кризис

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что не экономит воду для принятия душа, на фоне кризиса в стране. Об этом он сообщил во время «Дня открытых дверей».
В ходе мероприятия, присутствующие задали Шольцу вопрос: «Как часто он принимает душ?», учитывая, что ФРГ дали жителям рекомендации по экономии воды. На что глава ФРГ не задумываясь ответил: «Каждый день». Данный диалог передает РИА «Новости».
Ранее в Германии для жителей создали памятку по экономному расходу воды на фоне растущего кризиса из-за антироссийских санкций. Среди рекомендаций, например, есть пункт, где жителям предлагается меньше смывать унитаз при его посещении. Также еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер призвала жителей Европы не мыться в душе долго, чтобы таким образом экономить газ «назло Путину».
Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Теперь жителей призывают активно экономить воду и электроэнергию.
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