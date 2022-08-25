Захарова: Запад переписывает историю под собственные нужды

Мария Захарова прокомментировала уловки Запада Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Западные страны постоянно врут и искажают факты под маской демократии и либерализма. Так считает представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Западные либеральные диктатуры заменили религиозные догмы словами „свобода“, „демократия“, „права человека“. Понятия эти наполняются теми „смыслами“, которые сиюминутно выгодны натоцентричным режимам и удобны для обслуживания избранной темы», — заявила она в своем telegram-канале.

Она заявила, что даже Библию переписывали под свои цели. Например, в 19 веке была создана «Библия рабов», из которой вырезали 90% Ветхого Завета и 50% Нового Завета. Этот прием использует сейчас и Запад: обрезает факты, которые становятся «антифактами». По мнению представителя ведомства, на Западе нет свободных СМИ и интернет-площадок, ведь все неподконтрольные новостные ресурсы уничтожаются. А лояльные властям агентства откровенно врут, дополняет Nation News.

Ранее Захарова обвинила Запад в «нечистоплотных методах» борьбы с РФ. Она также высмеяла готовность главы МИД Великобритании и претендентки на пост премьер-министра Лиз Трасс якобы применить ядерное оружие, передает Пятый канал.