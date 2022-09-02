Украина призналась в обстрелах в районе Запорожской АЭС

Генштаб ВСУ признался в обстреле района Запорожской АЭС
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, автомобили оон
ВСУ наносили артиллерийские удары по Энергодару Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносила удару по городу Энергодару, в котором расположена Запорожская АЭС. Это следует из последней сводки Генерального штаба ВСУ.

«Подтверждено, что в районе населенного пункта Энергодар были нанесены удары по артиллерийским системам противника. Также были удары по складу боеприпасов», — говорится в сводке Генштаба.

ВСУ обстреливали Энергодар 1 сентября, накануне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В результате погибло шесть человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по атомной электростации являются «ядерным терроризмом».

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Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносила удару по городу Энергодару, в котором расположена Запорожская АЭС. Это следует из последней сводки Генерального штаба ВСУ. «Подтверждено, что в районе населенного пункта Энергодар были нанесены удары по артиллерийским системам противника. Также были удары по складу боеприпасов», — говорится в сводке Генштаба. ВСУ обстреливали Энергодар 1 сентября, накануне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В результате погибло шесть человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по атомной электростации являются «ядерным терроризмом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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