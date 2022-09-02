Украина призналась в обстрелах в районе Запорожской АЭС

ВСУ наносили артиллерийские удары по Энергодару
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносила удару по городу Энергодару, в котором расположена Запорожская АЭС. Это следует из последней сводки Генерального штаба ВСУ.
«Подтверждено, что в районе населенного пункта Энергодар были нанесены удары по артиллерийским системам противника. Также были удары по складу боеприпасов», — говорится в сводке Генштаба.
ВСУ обстреливали Энергодар 1 сентября, накануне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В результате погибло шесть человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по атомной электростации являются «ядерным терроризмом».
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