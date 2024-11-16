Заложники в Париже освобождены, захватчик арестован

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Мужчина, взявший заложников в Париже, арестован
Мужчина, взявший заложников в Париже, арестован Фото:

Четверо заложников, захваченных в ресторане в пригороде Парижа, были освобождены. Они не получили ранений. Подозреваемый в захвате заложников задержан правоохранительными органами.

«Четверо сотрудников освобождены, обвиняемый арестован», — пишет телеканал BFMTV. Мотивы захватчика пока не установлены.

Ранее в небольшом городе Исси-Ле-Мулино, расположенном вблизи Парижа, мужчина, вооружившись ножом, взял заложников в одном из ресторанов. По данным иностранных изданий, захватчиком является сын владельца заведения, который страдает от наркотической зависимости. Информация о захватчике, количество заложников и действия правоохранителей — в материале URA.RU.

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Четверо заложников, захваченных в ресторане в пригороде Парижа, были освобождены. Они не получили ранений. Подозреваемый в захвате заложников задержан правоохранительными органами. «Четверо сотрудников освобождены, обвиняемый арестован», — пишет телеканал BFMTV. Мотивы захватчика пока не установлены. Ранее в небольшом городе Исси-Ле-Мулино, расположенном вблизи Парижа, мужчина, вооружившись ножом, взял заложников в одном из ресторанов. По данным иностранных изданий, захватчиком является сын владельца заведения, который страдает от наркотической зависимости. Информация о захватчике, количество заложников и действия правоохранителей — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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