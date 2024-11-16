Заложники в Париже освобождены, захватчик арестован

Четверо заложников, захваченных в ресторане в пригороде Парижа, были освобождены. Они не получили ранений. Подозреваемый в захвате заложников задержан правоохранительными органами.
«Четверо сотрудников освобождены, обвиняемый арестован», — пишет телеканал BFMTV. Мотивы захватчика пока не установлены.
Ранее в небольшом городе Исси-Ле-Мулино, расположенном вблизи Парижа, мужчина, вооружившись ножом, взял заложников в одном из ресторанов. По данным иностранных изданий, захватчиком является сын владельца заведения, который страдает от наркотической зависимости. Информация о захватчике, количество заложников и действия правоохранителей — в материале URA.RU.
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