В Кремле опровергли информацию о соглашении между РФ и Украиной по НАТО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков опроверг информацию издания о соглашении между РФ и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Информация о договоренностях Москвы и Киева, согласно которой Украина не вступит в НАТО, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав статью Reuters о проекте соглашения между Россией и Украиной в начале спецоперации.

«Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Ничего подобного никогда не происходило. Это абсолютно неверная информация», — пояснил он в беседе с Reuters.

В статье сообщалось, что Киев обязывался по требованию России не вступать в НАТО. Однако президент РФ Владимир Путин, отмечалось в материале, якобы отверг этот документ.

Спецоперацию на территории Украины глава государства объявил 24 февраля. Российские войска спасают мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались 8 лет. На данный момент под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.

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Информация о договоренностях Москвы и Киева, согласно которой Украина не вступит в НАТО, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав статью Reuters о проекте соглашения между Россией и Украиной в начале спецоперации. «Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Ничего подобного никогда не происходило. Это абсолютно неверная информация», — пояснил он в беседе с Reuters. В статье сообщалось, что Киев обязывался по требованию России не вступать в НАТО. Однако президент РФ Владимир Путин, отмечалось в материале, якобы отверг этот документ. Спецоперацию на территории Украины глава государства объявил 24 февраля. Российские войска спасают мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались 8 лет. На данный момент под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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