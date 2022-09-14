В Кремле опровергли информацию о соглашении между РФ и Украиной по НАТО

14 сентября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков опроверг информацию издания о соглашении между РФ и Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о договоренностях Москвы и Киева, согласно которой Украина не вступит в НАТО, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав статью Reuters о проекте соглашения между Россией и Украиной в начале спецоперации. «Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Ничего подобного никогда не происходило. Это абсолютно неверная информация», — пояснил он в беседе с Reuters. В статье сообщалось, что Киев обязывался по требованию России не вступать в НАТО. Однако президент РФ Владимир Путин, отмечалось в материале, якобы отверг этот документ. Спецоперацию на территории Украины глава государства объявил 24 февраля. Российские войска спасают мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались 8 лет. На данный момент под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.

Информация о договоренностях Москвы и Киева, согласно которой Украина не вступит в НАТО, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав статью Reuters о проекте соглашения между Россией и Украиной в начале спецоперации. «Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Ничего подобного никогда не происходило. Это абсолютно неверная информация», — пояснил он в беседе с Reuters. В статье сообщалось, что Киев обязывался по требованию России не вступать в НАТО. Однако президент РФ Владимир Путин, отмечалось в материале, якобы отверг этот документ. Спецоперацию на территории Украины глава государства объявил 24 февраля. Российские войска спасают мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались 8 лет. На данный момент под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.