Президент США Дональд Трамп на фоне слухов среди журналистов о собственной гибели, отправился играть в гольф. Об этом сообщил корреспондент Барак Равид. Шумиха среди американских СМИ о якобы смерти Трампа началась после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей готовности потенциально стать следующим американским главой.
«Трамп в порядке, едет играть в гольф сегодня», — сообщил Равид в соцсети X, ссылаясь на заявление источника из Белого дома. Его слова передает Axios и другие СМИ, включая The Mirror.
В сообщении отмечается, что поводом для официальных разъяснений стали появившиеся в американских и зарубежных социальных медиа сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Дональда Трампа, в том числе и слухи о смерти президента. Вопросы о состоянии здоровья Дональда Трампа регулярно поднимаются в американских СМИ на фоне его публичных оговорок и ошибок.
Например, в августе 2025 года Трамп допустил ряд странных высказываний, что усилило обеспокоенность политиков и аналитиков относительно его когнитивных способностей. Эти обсуждения ранее уже становились поводом для слухов и публичных дискуссий о его готовности исполнять обязанности президента. Последние слухи о смерти Трампа появились после внезапного заявления Вэнса о том, что тот готов стать новым президентом.
