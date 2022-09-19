Военный эксперт Никулин: США превратили украинцев в «подопытных кроликов»

20 сентября 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

США проверяли на украинцах новейшие военно-биологические разработки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вашингтон целенаправленно превратил украинцев в «подопытных кроликов» для испытания экзотических возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона. Об этом заявил военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. «США проверяли свои новейшие военно-биологические разработки на конкретном генетическом материале — на живых людях, на животных, на растениях. А украинцы для них были всего лишь подопытными кроликами», — сказал Никулин. Его слова передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон не только не стремился улучшить санитарно-биологическую обстановку на Украине, но также испытывал на жителях страны экзотические возбудители опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона. «На самой же Украине говорилось, что ее „успехи“ таковы, что за последние восемь лет от разных эпидемических заболеваний погибли более 200 тысяч украинцев», — рассказал эксперт. Он назвал эти цифры катастрофическими для Европы. По словам эксперта, США проверяли свои новейшие военно-биологические разработки на конкретном генетическом материале. Ранее сообщалось, что власти США признали, что проводили опыты над военнослужащими, бедными и психически больными украинцами. Об этом заявляло Министерство обороны РФ. По заявлениям американской стороны, передача патогенов к ним «была нечастой». В ведомстве подчеркнули, что мировое сообщество подтвердило проведение на Украине биологических программ США. Также Россия представила доказательства военно-биологических экспериментов США на Украине, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вашингтон целенаправленно превратил украинцев в «подопытных кроликов» для испытания экзотических возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона. Об этом заявил военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. «США проверяли свои новейшие военно-биологические разработки на конкретном генетическом материале — на живых людях, на животных, на растениях. А украинцы для них были всего лишь подопытными кроликами», — сказал Никулин. Его слова передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон не только не стремился улучшить санитарно-биологическую обстановку на Украине, но также испытывал на жителях страны экзотические возбудители опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона. «На самой же Украине говорилось, что ее „успехи“ таковы, что за последние восемь лет от разных эпидемических заболеваний погибли более 200 тысяч украинцев», — рассказал эксперт. Он назвал эти цифры катастрофическими для Европы. По словам эксперта, США проверяли свои новейшие военно-биологические разработки на конкретном генетическом материале. Ранее сообщалось, что власти США признали, что проводили опыты над военнослужащими, бедными и психически больными украинцами. Об этом заявляло Министерство обороны РФ. По заявлениям американской стороны, передача патогенов к ним «была нечастой». В ведомстве подчеркнули, что мировое сообщество подтвердило проведение на Украине биологических программ США. Также Россия представила доказательства военно-биологических экспериментов США на Украине, сообщает RT.