Политолог раскрыл, зачем в Донбассе проводятся референдумы

Политолог Марков: референдумы защитят население Донбасса от киевского режима

22 сентября 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Жители Донбасса будут голосовать по вопросу присоединения к России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Россия должна обеспечить право республик Донбасса на самоопределение и защитить граждан от террористического режима киевских властей. Такое заявление сделал политолог, генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков. «Решение о проведение референдума принято по требованию населения, которое боится, что российская армия отступит из этих областей. Нужно обеспечивать право на самоопределение, но этого недостаточно. Этим людям нужно прежде всего обеспечить право на безопасность», — отметил он. Политолог добавил, что поддерживает решение президента РФ о проведении частичной мобилизации. Он убежден, что украинской армии не существует, как самостоятельной единицы. Основная цель ВСУ, по его словам, сражаться не за Украину, а за интересы стран НАТО. Россия проводить спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля этого года. Основная цель ВС РФ на этой территории — защита мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на цели спецоперации, Запад снабжает Украину оружием, также там оказываются иностранные наемники. Администрации освобожденных от киевского режима территорий обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить их в состав РФ. Мероприятия пройдут в конце сентября.

Россия должна обеспечить право республик Донбасса на самоопределение и защитить граждан от террористического режима киевских властей. Такое заявление сделал политолог, генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков. «Решение о проведение референдума принято по требованию населения, которое боится, что российская армия отступит из этих областей. Нужно обеспечивать право на самоопределение, но этого недостаточно. Этим людям нужно прежде всего обеспечить право на безопасность», — отметил он. Политолог добавил, что поддерживает решение президента РФ о проведении частичной мобилизации. Он убежден, что украинской армии не существует, как самостоятельной единицы. Основная цель ВСУ, по его словам, сражаться не за Украину, а за интересы стран НАТО. Россия проводить спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с конца февраля этого года. Основная цель ВС РФ на этой территории — защита мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на цели спецоперации, Запад снабжает Украину оружием, также там оказываются иностранные наемники. Администрации освобожденных от киевского режима территорий обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить их в состав РФ. Мероприятия пройдут в конце сентября.