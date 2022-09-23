Володин упрекнул чиновников ЕС в том, что они не понимают страданий людей

23 сентября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин отреагировал на угрозы Евросоюза в отношении РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чиновникам из Евросоюза не понять страданий людей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети. ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать», — написал он. Володин подчеркнул, что у жителей Донбасса есть право на самоопределение, которое закреплено в уставе ООН. Он пообещал, что Россия окажет поддержку жителям Луганской и Донецкой народных республик. Володин также говорил о том, что депутаты поддерживают желание жителей Донбасса стать частью России, пишут Дни.ру. Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что против России будут введены новые секторальные и персональные санкции. Также Евросоюз захотел отменить право вето по вопросам в отношении России, сообщает телеканал 360. Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Помимо этого, западные страны ополчились на страну в связи с референдумами о вхождении в состав РФ, которые проходят на освобожденных территориях Украины с 23 по 27 сентября.

Чиновникам из Евросоюза не понять страданий людей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети. ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать», — написал он. Володин подчеркнул, что у жителей Донбасса есть право на самоопределение, которое закреплено в уставе ООН. Он пообещал, что Россия окажет поддержку жителям Луганской и Донецкой народных республик. Володин также говорил о том, что депутаты поддерживают желание жителей Донбасса стать частью России, пишут Дни.ру. Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что против России будут введены новые секторальные и персональные санкции. Также Евросоюз захотел отменить право вето по вопросам в отношении России, сообщает телеканал 360. Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Помимо этого, западные страны ополчились на страну в связи с референдумами о вхождении в состав РФ, которые проходят на освобожденных территориях Украины с 23 по 27 сентября.