Жены мобилизованных магнитогорцев жалуются на трудности с кредитами

03 октября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Жены мобилизованных из Магнитогорска пожаловались на трудности, которые разрешит принятый закон Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Супруга мобилизованного жителя Магнитогорска Челябинской области пожаловалась на проблему с оформлением кредитных каникул. Как женщина сообщила в соцсетях, банки требуют личного присутствия призванных граждан. «Много работников Магнитогорского металлургического комбината (ММК) мобилизовалось. Жен оставили на произвол судьбы с ипотеками. Воины звонят в банки, где им говорят: чтобы оформить кредитные каникулы, нужно личное присутствие», — написала жительница в группу «Черное & белое Магнитогорск» анонимное сообщение. Уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщила URA.RU, что о проблеме знает. Скоро этот вопрос разрешится. «Госдума уже приняла закон о кредитных каникулах. В силу он не вступил, но это дело нескольких дней. Ожидается, что 4 октября закон одобрит Совет Федерации и следом его подпишет президент. В банк можно будет обратиться по телефону или другим способом, указанным в кредитном договоре, например, по электронной почте. Закон даст право на отсрочку по платежам в банки и микрофинансовые организации на время прохождения службы и 30 дней после нее», — рассказала она. Частичную мобилизацию в стране проводят с 21 сентября. Прежде остальных на службу призываются граждане, проходившие службу в армии и имеющие боевой опыт.

Супруга мобилизованного жителя Магнитогорска Челябинской области пожаловалась на проблему с оформлением кредитных каникул. Как женщина сообщила в соцсетях, банки требуют личного присутствия призванных граждан. «Много работников Магнитогорского металлургического комбината (ММК) мобилизовалось. Жен оставили на произвол судьбы с ипотеками. Воины звонят в банки, где им говорят: чтобы оформить кредитные каникулы, нужно личное присутствие», — написала жительница в группу «Черное & белое Магнитогорск» анонимное сообщение. Уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщила URA.RU, что о проблеме знает. Скоро этот вопрос разрешится. «Госдума уже приняла закон о кредитных каникулах. В силу он не вступил, но это дело нескольких дней. Ожидается, что 4 октября закон одобрит Совет Федерации и следом его подпишет президент. В банк можно будет обратиться по телефону или другим способом, указанным в кредитном договоре, например, по электронной почте. Закон даст право на отсрочку по платежам в банки и микрофинансовые организации на время прохождения службы и 30 дней после нее», — рассказала она. Частичную мобилизацию в стране проводят с 21 сентября. Прежде остальных на службу призываются граждане, проходившие службу в армии и имеющие боевой опыт.