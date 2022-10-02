02 октября 2022
01 октября 2022

Жены мобилизованных магнитогорцев жалуются на трудности с кредитами

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Магнитогорск
Жены мобилизованных из Магнитогорска пожаловались на трудности, которые разрешит принятый закон Фото:
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Мобилизация в России

Супруга мобилизованного жителя Магнитогорска Челябинской области пожаловалась на проблему с оформлением кредитных каникул. Как женщина сообщила в соцсетях, банки требуют личного присутствия призванных граждан.

«Много работников Магнитогорского металлургического комбината (ММК) мобилизовалось. Жен оставили на произвол судьбы с ипотеками. Воины звонят в банки, где им говорят: чтобы оформить кредитные каникулы, нужно личное присутствие», — написала жительница в группу «Черное & белое Магнитогорск» анонимное сообщение.

Уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщила URA.RU, что о проблеме знает. Скоро этот вопрос разрешится.

«Госдума уже приняла закон о кредитных каникулах. В силу он не вступил, но это дело нескольких дней. Ожидается, что 4 октября закон одобрит Совет Федерации и следом его подпишет президент. В банк можно будет обратиться по телефону или другим способом, указанным в кредитном договоре, например, по электронной почте. Закон даст право на отсрочку по платежам в банки и микрофинансовые организации на время прохождения службы и 30 дней после нее», — рассказала она.

Частичную мобилизацию в стране проводят с 21 сентября. Прежде остальных на службу призываются граждане, проходившие службу в армии и имеющие боевой опыт.

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Супруга мобилизованного жителя Магнитогорска Челябинской области пожаловалась на проблему с оформлением кредитных каникул. Как женщина сообщила в соцсетях, банки требуют личного присутствия призванных граждан. «Много работников Магнитогорского металлургического комбината (ММК) мобилизовалось. Жен оставили на произвол судьбы с ипотеками. Воины звонят в банки, где им говорят: чтобы оформить кредитные каникулы, нужно личное присутствие», — написала жительница в группу «Черное & белое Магнитогорск» анонимное сообщение. Уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщила URA.RU, что о проблеме знает. Скоро этот вопрос разрешится. «Госдума уже приняла закон о кредитных каникулах. В силу он не вступил, но это дело нескольких дней. Ожидается, что 4 октября закон одобрит Совет Федерации и следом его подпишет президент. В банк можно будет обратиться по телефону или другим способом, указанным в кредитном договоре, например, по электронной почте. Закон даст право на отсрочку по платежам в банки и микрофинансовые организации на время прохождения службы и 30 дней после нее», — рассказала она. Частичную мобилизацию в стране проводят с 21 сентября. Прежде остальных на службу призываются граждане, проходившие службу в армии и имеющие боевой опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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