Детей из Херсонской области вывозят в Крым

Кирилл Стремоусов пообещал отправить херсонских детей в южные регионы РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дети из Херсонской области на время зачистки территории от националистов отправятся в южные регионы России. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Принято решение отправить детей с родителями из Херсонской области на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край», — сказал Стремоусов в эфире «Россия 24». По его словам, регионы готовы принять детей, их родителей и стариков на время зачистки периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей от нацистов.
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