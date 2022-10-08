Детей из Херсонской области вывозят в Крым

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Кирилл Стремоусов пообещал отправить херсонских детей в южные регионы РФ Фото:
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Дети из Херсонской области на время зачистки территории от националистов отправятся в южные регионы России. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Принято решение отправить детей с родителями из Херсонской области на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край», — сказал Стремоусов в эфире «Россия 24». По его словам, регионы готовы принять детей, их родителей и стариков на время зачистки периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей от нацистов.

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Дети из Херсонской области на время зачистки территории от националистов отправятся в южные регионы России. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Принято решение отправить детей с родителями из Херсонской области на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край», — сказал Стремоусов в эфире «Россия 24». По его словам, регионы готовы принять детей, их родителей и стариков на время зачистки периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей от нацистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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