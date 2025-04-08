В Южной Корее открыли огонь по солдатам КНДР

Южная Корея якобы открыла предупредительный огонь по группе военнослужащих КНДР, которые пересекли демаркационную линию в демилитаризованной зоне. Информацию передает «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Инцидент произошел на востоке Южной Кореи 8 апреля. «Более 10 военнослужащих северокорейской армии нарушили военно-демаркационную линию, в связи с чем наши вооруженные силы сделали предупреждение и открыли предупредительный огонь», — передает издание. После этого северокорейцы двинулись обратно на север.
Аналогичное происшествие случилось в июне 2024 года. Тогда военные Северной Кореи также перешли демаркационную линию, но вернулись после предупредительных выстрелов.
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