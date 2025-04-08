В Южной Корее открыли огонь по солдатам КНДР

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Северокорейцы были замечены на границе с Южной Кореей
Северокорейцы были замечены на границе с Южной Кореей Фото:

Южная Корея якобы открыла предупредительный огонь по группе военнослужащих КНДР, которые пересекли демаркационную линию в демилитаризованной зоне. Информацию передает «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Инцидент произошел на востоке Южной Кореи 8 апреля. «Более 10 военнослужащих северокорейской армии нарушили военно-демаркационную линию, в связи с чем наши вооруженные силы сделали предупреждение и открыли предупредительный огонь», — передает издание. После этого северокорейцы двинулись обратно на север.

Аналогичное происшествие случилось в июне 2024 года. Тогда военные Северной Кореи также перешли демаркационную линию, но вернулись после предупредительных выстрелов. 

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Южная Корея якобы открыла предупредительный огонь по группе военнослужащих КНДР, которые пересекли демаркационную линию в демилитаризованной зоне. Информацию передает «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Инцидент произошел на востоке Южной Кореи 8 апреля. «Более 10 военнослужащих северокорейской армии нарушили военно-демаркационную линию, в связи с чем наши вооруженные силы сделали предупреждение и открыли предупредительный огонь», — передает издание. После этого северокорейцы двинулись обратно на север. Аналогичное происшествие случилось в июне 2024 года. Тогда военные Северной Кореи также перешли демаркационную линию, но вернулись после предупредительных выстрелов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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