Украинские территории Запорожья попали под обстрел

Ранее в украинском Запорожье прозвучали 16 взрывов
Территории Запорожской области, находящиеся под контролем Киева, попали под обстрел. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации российского Запорожья Владимир Рогов. Ранее он уже сообщал об атаке на украинские территории — всего утром прогремело 16 взрывов.
«В Запорожье снова громко! В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, снова слышны взрывы», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале.
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