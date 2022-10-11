Украинские территории Запорожья попали под обстрел

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Мариуполь. Украина, донбасс, последствия, мариуполь, война, разрушения, обстрел
Ранее в украинском Запорожье прозвучали 16 взрывов Фото:

Территории Запорожской области, находящиеся под контролем Киева, попали под обстрел. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации российского Запорожья Владимир Рогов. Ранее он уже сообщал об атаке на украинские территории — всего утром прогремело 16 взрывов.

«В Запорожье снова громко! В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, снова слышны взрывы», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале.

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Территории Запорожской области, находящиеся под контролем Киева, попали под обстрел. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации российского Запорожья Владимир Рогов. Ранее он уже сообщал об атаке на украинские территории — всего утром прогремело 16 взрывов. «В Запорожье снова громко! В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, снова слышны взрывы», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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