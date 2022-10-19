Кремль: Россия не закроет границы из-за военного положения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Россия не планирует закрывать границы, сообщил Дмирий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не будет закрывать границы из-за введения военного положения в новых регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется», — сказал Песков. Его слова приводит РИА «Новости».

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не будет закрывать границы из-за введения военного положения в новых регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется», — сказал Песков. Его слова приводит РИА «Новости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...