Кремль: Россия не закроет границы из-за военного положения

Россия не планирует закрывать границы, сообщил Дмирий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия не будет закрывать границы из-за введения военного положения в новых регионах страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется», — сказал Песков. Его слова приводит РИА «Новости».
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер