Путин предложил новую льготу для семей участников СВО

Президент РФ Владимир Путин предложил предоставить туристические сертификаты семьям участников спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Кремле.
«Представить предложения: по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции», — сообщается в распоряжении президента на сайте Кремля. Путин назначил ответственным премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он должен будет подготовить доклад до 1 декабря.
Ранее «Единая Россия» решила организовать бесплатный отдых в лагерях для детей мобилизованных. Участникам спецоперации также положены медицинские и налоговые льготы, пишут «Дни.ру». Также президент РФ подписал указ о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий, сообщает РАПСИ. Это позволит им получать еще больше льгот.
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Президент РФ Владимир Путин предложил предоставить туристические сертификаты семьям участников спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Кремле. «Представить предложения: по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции», — сообщается в распоряжении президента на сайте Кремля. Путин назначил ответственным премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он должен будет подготовить доклад до 1 декабря. Ранее «Единая Россия» решила организовать бесплатный отдых в лагерях для детей мобилизованных. Участникам спецоперации также положены медицинские и налоговые льготы, пишут «Дни.ру». Также президент РФ подписал указ о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий, сообщает РАПСИ. Это позволит им получать еще больше льгот.