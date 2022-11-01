Путин предложил новую льготу для семей участников СВО

01 ноября 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

Семьям мобилизованных предложили раздать именные сертификаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин предложил предоставить туристические сертификаты семьям участников спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Кремле. «Представить предложения: по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции», — сообщается в распоряжении президента на сайте Кремля. Путин назначил ответственным премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он должен будет подготовить доклад до 1 декабря. Ранее «Единая Россия» решила организовать бесплатный отдых в лагерях для детей мобилизованных. Участникам спецоперации также положены медицинские и налоговые льготы, пишут «Дни.ру». Также президент РФ подписал указ о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий, сообщает РАПСИ. Это позволит им получать еще больше льгот.

Президент РФ Владимир Путин предложил предоставить туристические сертификаты семьям участников спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Кремле. «Представить предложения: по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции», — сообщается в распоряжении президента на сайте Кремля. Путин назначил ответственным премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он должен будет подготовить доклад до 1 декабря. Ранее «Единая Россия» решила организовать бесплатный отдых в лагерях для детей мобилизованных. Участникам спецоперации также положены медицинские и налоговые льготы, пишут «Дни.ру». Также президент РФ подписал указ о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий, сообщает РАПСИ. Это позволит им получать еще больше льгот.