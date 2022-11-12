12 ноября 2022

Asia Times: демократы США разжигают конфликт на Украине, чтобы угодить своим спонсорам

Asia Times: в конфликте на Украине заинтересованы американские производители оружия
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Американские производители оружия определяют внешнюю политику США, пишут в Asia Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Демократы США разжигают конфликт между Россией и Украиной ради американских производителей оружия, которые, в свою очередь, определяют внешнюю политику государства. Об этом сообщает издание Asia Times.

«Американские производители оружия являются наиболее влиятельными бизнес-группами, определяющими внешнюю политику США», — написал автор статьи Леонард Гудман. По его словам, оружейным поставщикам, таким как Raytheon, нужны зоны боевых действий для «оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли». Изготовители вооружения нуждаются в конфликтах с крупными странами, вроде России и Китая для успешных продаж крупной военной техники и оружия.

Гудман заявил, что переворот на Украине поддержали США. В результате него был свергнут президент Виктор Янукович и открылась дверь для политики вооружения Киева. «Конфликт на Украине стал золотой жилой для оружейной промышленности», — заключил журналист.

После начала спецоперации США начали активно вмешиваться в конфликт России и Украины, поставляя Киеву вооружение. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Запад делает все возможное для усугубления этого конфликта, сообщают «Дни.ру».

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Демократы США разжигают конфликт между Россией и Украиной ради американских производителей оружия, которые, в свою очередь, определяют внешнюю политику государства. Об этом сообщает издание Asia Times. «Американские производители оружия являются наиболее влиятельными бизнес-группами, определяющими внешнюю политику США», — написал автор статьи Леонард Гудман. По его словам, оружейным поставщикам, таким как Raytheon, нужны зоны боевых действий для «оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли». Изготовители вооружения нуждаются в конфликтах с крупными странами, вроде России и Китая для успешных продаж крупной военной техники и оружия. Гудман заявил, что переворот на Украине поддержали США. В результате него был свергнут президент Виктор Янукович и открылась дверь для политики вооружения Киева. «Конфликт на Украине стал золотой жилой для оружейной промышленности», — заключил журналист. После начала спецоперации США начали активно вмешиваться в конфликт России и Украины, поставляя Киеву вооружение. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Запад делает все возможное для усугубления этого конфликта, сообщают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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