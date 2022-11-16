В Херсонской области пропала заместитель губернатора

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Последнее место, где видели Губареву — здание правительства Херсонской области Фото:

Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева пропала. Об этом сообщил ее супруг Павел Губарев.

«Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила», — заявил супруг замгубернатора в своем telegram-канале. Он также добавил, что последнее место, где видели Екатерину, — это здание правительства Херсонской области в городе Геническе. Также он уточнил, что попытки дозвониться врио губернатору области Владимиру Сальдо, чтобы узнать о местонахождении Губаревой, пока безуспешны.

Ранее стало известно о смерти заместителя губернатора области Кирилла Стремоусова. Он погиб в ДТП 9 ноября. Позже Сальдо подтвердил его смерть.

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Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева пропала. Об этом сообщил ее супруг Павел Губарев. «Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила», — заявил супруг замгубернатора в своем telegram-канале. Он также добавил, что последнее место, где видели Екатерину, — это здание правительства Херсонской области в городе Геническе. Также он уточнил, что попытки дозвониться врио губернатору области Владимиру Сальдо, чтобы узнать о местонахождении Губаревой, пока безуспешны. Ранее стало известно о смерти заместителя губернатора области Кирилла Стремоусова. Он погиб в ДТП 9 ноября. Позже Сальдо подтвердил его смерть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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