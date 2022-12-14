Росэнергоатом: на Запорожской АЭС выявили агента ВСУ

14 декабря 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Агент ВСУ снимал на камеру охранную систему ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Запорожской АЭС обнаружили агента ВСУ, который выдавал себя за рабочего ремонтной бригады. Об этом рассказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Они [Вооруженные силы Украины] пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ. И был выявлен такой, не знаю как его назвать, наводчик или пособник диверсантов», — сказал Каарча в эфире « Соловьев Live ». Он отметил, что диверсант занимался скрытой съемкой охранной системы и момент, когда открывалась дверь. Каарча предположил, что агент ВСУ пытался понять алгоритм открытия дверей. По его словам, у Украины почти иссяк ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников ЗАЭС, поэтому они начали искать людей извне. Запорожская АЭС перешла под контроль российской армии в результате спецоперации на Украине. Также в состав России вошла большая часть Запорожской области. ВСУ неоднократно обстреливали ЗАЭС. На прошлой неделе туда прибыла миссия международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для оценки ситуации. Эксперты пришли к выводу, что ситуация остается потенциально опасной.

На Запорожской АЭС обнаружили агента ВСУ, который выдавал себя за рабочего ремонтной бригады. Об этом рассказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Они [Вооруженные силы Украины] пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ. И был выявлен такой, не знаю как его назвать, наводчик или пособник диверсантов», — сказал Каарча в эфире «Соловьев Live». Он отметил, что диверсант занимался скрытой съемкой охранной системы и момент, когда открывалась дверь. Каарча предположил, что агент ВСУ пытался понять алгоритм открытия дверей. По его словам, у Украины почти иссяк ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников ЗАЭС, поэтому они начали искать людей извне. Запорожская АЭС перешла под контроль российской армии в результате спецоперации на Украине. Также в состав России вошла большая часть Запорожской области. ВСУ неоднократно обстреливали ЗАЭС. На прошлой неделе туда прибыла миссия международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для оценки ситуации. Эксперты пришли к выводу, что ситуация остается потенциально опасной.