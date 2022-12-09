09 декабря 2022

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ: ситуация вокруг ЗАЭС остается потенциально опасной
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС хрупкой и потенциально опасной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается слабой и потенциально опасной. Об этом заявил глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию», — сказал Гросси, его слова приведены в заявлении на официальном сайте агентства. По его словам, МАГАТЭ работает над снижением потенциальных рисков и на станциях, расположенных на территории Украины.

Гросси не исключил начало работы защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время, пишет RT. Ранее МИД России заявил о согласии создать зону безопасности вокруг станции. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова не верит в скорейшее урегулирование вопроса по ЗАЭС.

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Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается слабой и потенциально опасной. Об этом заявил глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию», — сказал Гросси, его слова приведены в заявлении на официальном сайте агентства. По его словам, МАГАТЭ работает над снижением потенциальных рисков и на станциях, расположенных на территории Украины. Гросси не исключил начало работы защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время, пишет RT. Ранее МИД России заявил о согласии создать зону безопасности вокруг станции. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова не верит в скорейшее урегулирование вопроса по ЗАЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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