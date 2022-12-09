Глава МАГАТЭ оценил ситуацию вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ: ситуация вокруг ЗАЭС остается потенциально опасной

10 декабря 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС хрупкой и потенциально опасной Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается слабой и потенциально опасной. Об этом заявил глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию», — сказал Гросси, его слова приведены в заявлении на официальном сайте агентства. По его словам, МАГАТЭ работает над снижением потенциальных рисков и на станциях, расположенных на территории Украины. Гросси не исключил начало работы защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время, пишет RT. Ранее МИД России заявил о согласии создать зону безопасности вокруг станции. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова не верит в скорейшее урегулирование вопроса по ЗАЭС.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается слабой и потенциально опасной. Об этом заявил глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию», — сказал Гросси, его слова приведены в заявлении на официальном сайте агентства. По его словам, МАГАТЭ работает над снижением потенциальных рисков и на станциях, расположенных на территории Украины. Гросси не исключил начало работы защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время, пишет RT. Ранее МИД России заявил о согласии создать зону безопасности вокруг станции. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова не верит в скорейшее урегулирование вопроса по ЗАЭС.