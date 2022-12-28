Джо Байден вручил президенту Украины награду во время его визита в СШАФото: официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручил награду, полученную от президента США Джо Байдена, командиру украинской батареи HIMARS. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко. Сам Байден до этого получил от Зеленского награду, переданную от командира.
«Зеленский отдал командиру батареи HIMARS награду от Байдена», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он отметил, что президент Украины вручил награду командиру прямо во время своей речи в Раде.
Зеленский посетил США 21 декабря. В ходе своего визита он выступил перед американским Конгрессом, а также встретился с Байденом, сообщает RT. Во время встречи с президентом США Зеленский передал ему награду, принадлежавшую украинскому военному из Бахмута. В ответ Байден подарил специальный символ от президента США.
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Президент Украины Владимир Зеленский вручил награду, полученную от президента США Джо Байдена, командиру украинской батареи HIMARS. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко. Сам Байден до этого получил от Зеленского награду, переданную от командира. «Зеленский отдал командиру батареи HIMARS награду от Байдена», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он отметил, что президент Украины вручил награду командиру прямо во время своей речи в Раде. Зеленский посетил США 21 декабря. В ходе своего визита он выступил перед американским Конгрессом, а также встретился с Байденом, сообщает RT. Во время встречи с президентом США Зеленский передал ему награду, принадлежавшую украинскому военному из Бахмута. В ответ Байден подарил специальный символ от президента США.