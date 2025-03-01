Медведев: Россия готова пойти на уступки в переговорах по Украине

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Медведев отметил, что переговоры возможны с теми, кто готов к общению, чего он не видит со стороны Украины
Медведев отметил, что переговоры возможны с теми, кто готов к общению, чего он не видит со стороны Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия готова пойти на уступки в ходе переговоров по ситуации в Украине при условии, что они будут соответствовать «реальной ситуации на земле». Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. 

«Мы всегда были готовы к переговорам, а любые переговоры подразумевают встречные шаги. Но лишь такие шаги навстречу, которые соответствуют реальной ситуации на земле и нашему Основному закону», — заявил Медведев в разговоре с РИА Новостями.

Он также подчеркнул, что диалог возможен лишь с теми, кто открыт к общению. Медведев назвал украинские власти «дрессированными животными», которые действуют в обмен на похвалу от своего «хозяина».

Ранее президент США Дональд Трамп после встречи с украинской делегацией в Белом доме также выразил мнение, что лидер Украины Владимир Зеленский не проявляет готовности к мирному разрешению конфликта при участии Соединенных Штатов. По словам американского лидера, Зеленский считает, что присутствие США на переговорах укрепляет его позиции.

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Россия готова пойти на уступки в ходе переговоров по ситуации в Украине при условии, что они будут соответствовать «реальной ситуации на земле». Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.  «Мы всегда были готовы к переговорам, а любые переговоры подразумевают встречные шаги. Но лишь такие шаги навстречу, которые соответствуют реальной ситуации на земле и нашему Основному закону», — заявил Медведев в разговоре с РИА Новостями. Он также подчеркнул, что диалог возможен лишь с теми, кто открыт к общению. Медведев назвал украинские власти «дрессированными животными», которые действуют в обмен на похвалу от своего «хозяина». Ранее президент США Дональд Трамп после встречи с украинской делегацией в Белом доме также выразил мнение, что лидер Украины Владимир Зеленский не проявляет готовности к мирному разрешению конфликта при участии Соединенных Штатов. По словам американского лидера, Зеленский считает, что присутствие США на переговорах укрепляет его позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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