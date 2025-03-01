Россия готова пойти на уступки в ходе переговоров по ситуации в Украине при условии, что они будут соответствовать «реальной ситуации на земле». Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Мы всегда были готовы к переговорам, а любые переговоры подразумевают встречные шаги. Но лишь такие шаги навстречу, которые соответствуют реальной ситуации на земле и нашему Основному закону», — заявил Медведев в разговоре с РИА Новостями.
Он также подчеркнул, что диалог возможен лишь с теми, кто открыт к общению. Медведев назвал украинские власти «дрессированными животными», которые действуют в обмен на похвалу от своего «хозяина».
Ранее президент США Дональд Трамп после встречи с украинской делегацией в Белом доме также выразил мнение, что лидер Украины Владимир Зеленский не проявляет готовности к мирному разрешению конфликта при участии Соединенных Штатов. По словам американского лидера, Зеленский считает, что присутствие США на переговорах укрепляет его позиции.
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