В МИД РФ назвали главный «политический кошмар» Запада

МИД РФ: главный «политический кошмар» Запада — это союз России с Азией

10 января 2023 в 03:39 Размер текста - 17 +

Главный политический кошмар Запада — это союз России и Азии, заявил Руденко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный политический и экономический кошмар Запада — это динамичное развитие отношений между Россией и Азией. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, который курирует азиатское направление в ведомстве. «Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией», — заявил Руденко в интервью «Известиям». Дипломат подчеркнул, что Вашингтон не в состоянии помешать дальнейшему развитию доброжелательных отношений между странами азиатского региона, поскольку среди них нет желающих «следовать навязываемым Западом правилам игры» и действовать «токсично» по отношению к соседям. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союз России и Китая укрепляется. Кроме того, Москва выстраивает более тесные связи с другими странами региона, как Иран и Северная Корея. По мнению Столтенберга, данная группа стран продвигает альтернативный мировой порядок, который представляет угрозу западным ценностям. Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подкрепил подобные заявления тем, что призвал президента России Владимира Путина совместно противостоять Западу и защищать суверенитет обеих стран, передает RT.

Главный политический и экономический кошмар Запада — это динамичное развитие отношений между Россией и Азией. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, который курирует азиатское направление в ведомстве. «Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией», — заявил Руденко в интервью «Известиям». Дипломат подчеркнул, что Вашингтон не в состоянии помешать дальнейшему развитию доброжелательных отношений между странами азиатского региона, поскольку среди них нет желающих «следовать навязываемым Западом правилам игры» и действовать «токсично» по отношению к соседям. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союз России и Китая укрепляется. Кроме того, Москва выстраивает более тесные связи с другими странами региона, как Иран и Северная Корея. По мнению Столтенберга, данная группа стран продвигает альтернативный мировой порядок, который представляет угрозу западным ценностям. Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подкрепил подобные заявления тем, что призвал президента России Владимира Путина совместно противостоять Западу и защищать суверенитет обеих стран, передает RT.