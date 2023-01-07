Генсек НАТО Столтенберг заявил об опасности союза России и Китая для Запада

07 января 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг опасается сотрудничества РФ с другими странами Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Тесные взаимоотношения России и Китая подрывают западный миропорядок. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Сотрудничество между Россией и Китаем не только укрепляется, но Россия также строит более тесные связи с другими странами, такими как Иран и Северная Корея. Их объединяет то, что они продвигают альтернативный мировой порядок. Они защищают ценности, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию», — сказал Столтенберг. Его заявление опубликовано на официальном сайте НАТО . Россия и Китай укрепляют сотрудничество в военной и экономической сферах, заметил Столтенберг. Также он обратил внимание на то, что КНР не осудила спецоперацию России на Украине. Китай поддержал позицию РФ об ответственности НАТО и требование о нерасширении альянса, отметил генсек. Ранее лидер Китая Си Цзиньпин отметил, что взаимоотношения России с Китаем стали более прочными. Глава КНР похвалил президента России Владимира Путина за то, что он не отказывается от решения ситуации на Украине мирным путем, передает деловое издание «Взгляд». Также Цзиньпин выразил готовность вместе с Россией противостоять Западу.

Тесные взаимоотношения России и Китая подрывают западный миропорядок. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Сотрудничество между Россией и Китаем не только укрепляется, но Россия также строит более тесные связи с другими странами, такими как Иран и Северная Корея. Их объединяет то, что они продвигают альтернативный мировой порядок. Они защищают ценности, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию», — сказал Столтенберг. Его заявление опубликовано на официальном сайте НАТО. Россия и Китай укрепляют сотрудничество в военной и экономической сферах, заметил Столтенберг. Также он обратил внимание на то, что КНР не осудила спецоперацию России на Украине. Китай поддержал позицию РФ об ответственности НАТО и требование о нерасширении альянса, отметил генсек. Ранее лидер Китая Си Цзиньпин отметил, что взаимоотношения России с Китаем стали более прочными. Глава КНР похвалил президента России Владимира Путина за то, что он не отказывается от решения ситуации на Украине мирным путем, передает деловое издание «Взгляд». Также Цзиньпин выразил готовность вместе с Россией противостоять Западу.