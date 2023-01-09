09 января 2023

В МЧС дали водителям советы по выживанию в аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
В МЧС рассказали, как водителю не замерзнуть в пути Фото:

Специалисты МЧС советуют водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок, но если поездка неизбежна, то пользоваться пунктами обогрева и не отогревать автомобиль с помощью открытого огня. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния; если дальняя дорога неизбежна — соблюдайте дистанцию и скоростной режим, пользуйтесь мобильными пунктами обогрева», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства. Специалисты добавили, что замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня.

Ранее URA.RU рассказало, что на территории России установилась аномально холодная погода. В северных регионах морозы продлятся минимум до конца текущей недели.

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Специалисты МЧС советуют водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок, но если поездка неизбежна, то пользоваться пунктами обогрева и не отогревать автомобиль с помощью открытого огня. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. «Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния; если дальняя дорога неизбежна — соблюдайте дистанцию и скоростной режим, пользуйтесь мобильными пунктами обогрева», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства. Специалисты добавили, что замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня. Ранее URA.RU рассказало, что на территории России установилась аномально холодная погода. В северных регионах морозы продлятся минимум до конца текущей недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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