В МЧС дали водителям советы по выживанию в аномальные морозы

10 января 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

В МЧС рассказали, как водителю не замерзнуть в пути Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Специалисты МЧС советуют водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок, но если поездка неизбежна, то пользоваться пунктами обогрева и не отогревать автомобиль с помощью открытого огня. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. «Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния; если дальняя дорога неизбежна — соблюдайте дистанцию и скоростной режим, пользуйтесь мобильными пунктами обогрева», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства. Специалисты добавили, что замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня. Ранее URA.RU рассказало, что на территории России установилась аномально холодная погода. В северных регионах морозы продлятся минимум до конца текущей недели.

Специалисты МЧС советуют водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок, но если поездка неизбежна, то пользоваться пунктами обогрева и не отогревать автомобиль с помощью открытого огня. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. «Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния; если дальняя дорога неизбежна — соблюдайте дистанцию и скоростной режим, пользуйтесь мобильными пунктами обогрева», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства. Специалисты добавили, что замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня. Ранее URA.RU рассказало, что на территории России установилась аномально холодная погода. В северных регионах морозы продлятся минимум до конца текущей недели.