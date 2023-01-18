Востоковед Лузянин: Блинкен попытается вбить клин между Россией и Китаем

Профессор МГИМО и ВШЭ заявил о намерениях Блинкена рассорить КНР и Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время своего визита в Пекин госсекретарь США Энтони Блинкен попытается помешать Китаю установить прочные взаимоотношения с Россией. Об этом рассказал профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин.

«Блинкен попытается вбить клин между Россией и Китаем, подняв на обсуждение украинский вопрос. В частности, посланник США может осудить растущее российско-китайское партнерство, что уже делалось неоднократно», — заявил Лузянин в интервью РИА Новости. Профессор, однако, подчеркнул, что позиция Китая остается твердой и жесткой, потому Блинкену вряд ли удастся оказать какое-либо воздействие на решимость председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина сотрудничать с Россией.

США уже давно выражают обеспокоенность сотрудничеством России и Китая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прямо заявлял, что потенциальный союз двух стран представляет для Запада угрозу. Сам китайский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что под его руководством и руководством президента России Владимира Путина партнерство между странами стало более прочным и зрелым.