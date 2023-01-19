В Турции запустили общенациональную кампанию по выходу страны из НАТО

19 января 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

НАТО и США враждебно относятся к Турции, заявил Догу Перинчек Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Турецкая партия «Родина» запустила общенациональную кампанию с призывом к властям страны выйти из состава Североатлантического альянса. По мнению лидера партии Догу Перинчека, НАТО представляет угрозу для турецкой стороны. «НАТО и США враждебно относятся к Турции. Выйдем из НАТО», — заявил Догу Перинчек. Его слова приводит ТАСС. По его словам, чем сильнее Североатлантический альянс, тем больше угрозы он представляет для турецкой стороны. Турецкая партия «Родина» придерживается антиамериканской позиции. Она уже призывала турецкие власти закрыть американские военные базы на территории республики. Также партия просила отменить запрос на покупку у США истребителей F-16. Ранее руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман заявил, что Турция вскоре может покинуть НАТО. Причиной тому становится тот факт, что республике просто политически не выгодно находиться в составе Альянса. Также обозреватель газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер сказал, что Турция, за 70 лет своего членства в НАТО не увидела ни одного преимущества, помимо права вето, напоминает Life .

Турецкая партия «Родина» запустила общенациональную кампанию с призывом к властям страны выйти из состава Североатлантического альянса. По мнению лидера партии Догу Перинчека, НАТО представляет угрозу для турецкой стороны. «НАТО и США враждебно относятся к Турции. Выйдем из НАТО», — заявил Догу Перинчек. Его слова приводит ТАСС. По его словам, чем сильнее Североатлантический альянс, тем больше угрозы он представляет для турецкой стороны. Турецкая партия «Родина» придерживается антиамериканской позиции. Она уже призывала турецкие власти закрыть американские военные базы на территории республики. Также партия просила отменить запрос на покупку у США истребителей F-16. Ранее руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман заявил, что Турция вскоре может покинуть НАТО. Причиной тому становится тот факт, что республике просто политически не выгодно находиться в составе Альянса. Также обозреватель газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер сказал, что Турция, за 70 лет своего членства в НАТО не увидела ни одного преимущества, помимо права вето, напоминает Life.