Политолог Минченко: сигналов о том, что Путин готовит преемника, нет

На политическом поле России нет сигналов о том, что действующему президенту РФ Владимиру Путину готовится преемник. Об этом в интервью URA.RU заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Пока базовый сценарий — Путин в 2024 году идет на очередные выборы президента и их выигрывает. Элита и административный механизм исходят из этой данности. Я не вижу никаких сигналов, что вот-вот появится какой-то преемник. Какие-то Telegram-каналы публикуют списки преемников, но это разве что замер влияния людей на данный момент. Никакой гонки преемников, конечно же, нет», — убежден политтехнолог.
По словам Минченко, сравнивать есть с чем: в истории России действительно были периоды, когда, шла борьба за президентское кресло. «Подобного рода гонки были, например, при позднем Ельцине: сначала вылетел [политик] Борис Немцов, потом — [экс-премьер Виктор] Черномырдин, потом — [экс-премьер Сергей] Степашин. Потом появился Путин. В 2006—2007 годах было еще соревнование [бывший вице-премьер, министр обороны] Сергей Иванов — [в то время — первый вице-премьер правительства] Дмитрий Медведев», — пояснил Евгений Минченко.
Сейчас никаких соревнований и «осознанной накачки элиты» и отдельных ее представителей, которым предлагали бы как-то проявить себя, нет, считает политтехнолог. А все вбросы — это ничто иное, как «способ держать элиту в тонусе», считает Минченко.
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