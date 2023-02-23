Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

24 февраля 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

На заседании генассамблеи ООН была принята резолюция по Украине Фото: wikipedia.org/White House В ООН приняли резолюцию с требованием к России немедленно остановить боевые действия и вывести войска из Украины. За документ проголосовала всего 141 страна, против — 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею, при этом, 32 делегации воздержались, среди них — Китай. Об этом заявили на заседании Генеральной ассамблеи ООН. «ООН приняла украинскую резолюцию к годовщине начала спецоперации — Россию призывают немедленно остановить боевые действия и вывести войска из Украины. За украинскую версию документа проголосовала 141 страна (из 193). Против только 7 — это Россия и Беларусь, а также Сирия, КНДР, Эритрея, Мали Никарагуа. Еще 32 страны не голосовали. Среди них Китай, Индия, Иран, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Армения. Сербия же голосовала „за“», — трансляция заседания ведется на официальном сайте организации. При этом, в тексте ни слова не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Вместе с тем в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривающие в том числе призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель считает, что мир на Украине должен соответствовать уставу ООН. «Украинский народ заслуживает мира, но не любого мира. Нам нужен прочный мир в соответствии с Уставом ООН. И первый шаг для агрессора — прекратить атаки и вывести свои силы с территории Украины», — заявил Боррель. Его заявление опубликовано в официальном аккаунте Еврокомиссии в Twitter. Постпред РФ при организации Василий Небензя отметил, что на прошлом Совете Безопасности ООН обсуждалось, что в отношениях России и Евросоюза пробито дно. «Как выяснилось, ниже этого дна оказалась целая пропасть, в которую продолжают падать не только наши отношения, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа», — считает постпред РФ при организации Василий Небензя. На предыдущих заседаниях Генеральной ассамблеи ООН в марте и октябре многие страны не поддержали резолюции. В текстах предыдущих резолюций предлагались более конкретные санкции для России, но они не были приняты. В частности, резолюцию о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека поддержали только 93 члена организации. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирному населению Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. В задачи российской армии не входит оккупация страны, а также свержение украинских властей. ВС РФ не ведут боевые действия в жилых районах Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ООН приняли резолюцию с требованием к России немедленно остановить боевые действия и вывести войска из Украины. За документ проголосовала всего 141 страна, против — 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею, при этом, 32 делегации воздержались, среди них — Китай. Об этом заявили на заседании Генеральной ассамблеи ООН. «ООН приняла украинскую резолюцию к годовщине начала спецоперации — Россию призывают немедленно остановить боевые действия и вывести войска из Украины. За украинскую версию документа проголосовала 141 страна (из 193). Против только 7 — это Россия и Беларусь, а также Сирия, КНДР, Эритрея, Мали Никарагуа. Еще 32 страны не голосовали. Среди них Китай, Индия, Иран, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Армения. Сербия же голосовала „за“», — трансляция заседания ведется на официальном сайте организации. При этом, в тексте ни слова не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Вместе с тем в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривающие в том числе призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель считает, что мир на Украине должен соответствовать уставу ООН. «Украинский народ заслуживает мира, но не любого мира. Нам нужен прочный мир в соответствии с Уставом ООН. И первый шаг для агрессора — прекратить атаки и вывести свои силы с территории Украины», — заявил Боррель. Его заявление опубликовано в официальном аккаунте Еврокомиссии в Twitter. Постпред РФ при организации Василий Небензя отметил, что на прошлом Совете Безопасности ООН обсуждалось, что в отношениях России и Евросоюза пробито дно. «Как выяснилось, ниже этого дна оказалась целая пропасть, в которую продолжают падать не только наши отношения, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа», — считает постпред РФ при организации Василий Небензя. На предыдущих заседаниях Генеральной ассамблеи ООН в марте и октябре многие страны не поддержали резолюции. В текстах предыдущих резолюций предлагались более конкретные санкции для России, но они не были приняты. В частности, резолюцию о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека поддержали только 93 члена организации. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирному населению Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. В задачи российской армии не входит оккупация страны, а также свержение украинских властей. ВС РФ не ведут боевые действия в жилых районах Украины.