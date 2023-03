Global Times: США «мутят воду» с подрывами «Северных потоков»

США нравится хаотичная ситуация со взрывами «Северных потоков» Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» США собираются мобилизовать еще больше СМИ, чтобы навести хаос вокруг взрывов «Северных потоков». Об этом сообщает китайское издание Global Times. «Тем не менее, Вашингтону нравится такая хаотичная ситуация, и он, вероятно, мобилизует больше американских СМИ, чтобы „мутить воду", одновременно усиливая сдерживание, направленное против своих трансатлантических союзников, говорят наблюдатели, предсказывая узкую вероятность расследования [диверсий на „Северных потоках"] под руководством ООН», — передает Global Times . Нет ни одной проукраинской группы, которая могла бы устроить этот теракт, кроме американской, отмечает издание. Американская газета The New York Times сообщила, что в подрыве «Северных потоков» виновата проукраинская группировка. По версии немецкой газеты Die Zeit, Украина имеет отношение к произошедшему, передает «Царьград». ЦРУ знали о подготовке теракта, сообщила The Wall Street Journal. ЦРУ и Украина заподозрили Украину в произошедшем, отметило издание.

