В Кремле обсуждают отставку российского губернатора Буркова

24 марта 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

Вероятность отставки Александра Буркова высокая, рассказали источники РБК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководство Кремля обсуждает отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Вероятность отставки главы Омской области высокая, уточнил один из источников РБК, однако финальное решение еще не принято. Полномочия Буркова истекают в сентябре 2023 года, он отработал один губернаторский срок. Сам Бурков не ответил на звонок и сообщение журналистов, ему отправлен запрос в пресс-службу губернатора Омской области. Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что в 2023 году три главы региона, предположительно, подадут в отставку или потеряют свой пост. «Давно идут разговоры о возможном уходе главы Красноярского края Александра Усса: среди причин источники „Коммерсанта“ называют в первую очередь проблемы с рейтингом», — говорилось в статье. Также источники URA.RU говорили о том, что спикеру думы Урая (ХМАО) Александру Величко грозит отставка из-за нарушений при подаче декларации о доходах в 2021 году.

Руководство Кремля обсуждает отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Вероятность отставки главы Омской области высокая, уточнил один из источников РБК, однако финальное решение еще не принято. Полномочия Буркова истекают в сентябре 2023 года, он отработал один губернаторский срок. Сам Бурков не ответил на звонок и сообщение журналистов, ему отправлен запрос в пресс-службу губернатора Омской области. Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что в 2023 году три главы региона, предположительно, подадут в отставку или потеряют свой пост. «Давно идут разговоры о возможном уходе главы Красноярского края Александра Усса: среди причин источники „Коммерсанта“ называют в первую очередь проблемы с рейтингом», — говорилось в статье. Также источники URA.RU говорили о том, что спикеру думы Урая (ХМАО) Александру Величко грозит отставка из-за нарушений при подаче декларации о доходах в 2021 году.