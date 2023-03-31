31 марта 2023

Российские саперы занялись разминированием Запорожской области

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Саперы часто находят неразорвавшиеся снаряды и мины в Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Саперы Вооруженных сил России (ВС РФ) начали разминирование в Запорожской области. Об этом сообщил командир саперного подразделения российской армии.

«Практически ежедневно инженерно-разведывательные группы выезжают на инженерную разведку местности и объектов. <…> Около трех раз в неделю обезвреживаем найденные боеприпасы на полигоне», — рассказал военный в беседе с РИА Новости.

Командир саперного подразделения отметил, что разминирование участков сейчас очень важно, так как начались посевные работы. Он также добавил, что военные часто находят неразорвавшиеся снаряды и мины.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы нашли в Запорожской области тайник ВСУ со взрывчаткой. В нем находились противотанковые мины, снаряды для РПГ, а также девять килограммов тротила, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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Саперы Вооруженных сил России (ВС РФ) начали разминирование в Запорожской области. Об этом сообщил командир саперного подразделения российской армии. «Практически ежедневно инженерно-разведывательные группы выезжают на инженерную разведку местности и объектов. <…> Около трех раз в неделю обезвреживаем найденные боеприпасы на полигоне», — рассказал военный в беседе с РИА Новости. Командир саперного подразделения отметил, что разминирование участков сейчас очень важно, так как начались посевные работы. Он также добавил, что военные часто находят неразорвавшиеся снаряды и мины. Ранее стало известно, что правоохранительные органы нашли в Запорожской области тайник ВСУ со взрывчаткой. В нем находились противотанковые мины, снаряды для РПГ, а также девять килограммов тротила, напоминает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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