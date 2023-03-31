Российские саперы занялись разминированием Запорожской области

Саперы Вооруженных сил России (ВС РФ) начали разминирование в Запорожской области. Об этом сообщил командир саперного подразделения российской армии.
«Практически ежедневно инженерно-разведывательные группы выезжают на инженерную разведку местности и объектов. <…> Около трех раз в неделю обезвреживаем найденные боеприпасы на полигоне», — рассказал военный в беседе с РИА Новости.
Командир саперного подразделения отметил, что разминирование участков сейчас очень важно, так как начались посевные работы. Он также добавил, что военные часто находят неразорвавшиеся снаряды и мины.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы нашли в Запорожской области тайник ВСУ со взрывчаткой. В нем находились противотанковые мины, снаряды для РПГ, а также девять килограммов тротила, напоминает «Федеральное агентство новостей».
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!