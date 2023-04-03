Журналистка Ким раскрыла детали работы нового фонда поддержки участников СВО

Фонд поддержки участников спецоперации будет под контролем журналистов и политиков

03 апреля 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Фонд будет заниматься социальными, медицинскими и юридическими вопросами, сказала Марина Ким Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» войдут депутат Госдумы Дмитрий Саблин, глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак, журналисты и политики, которые имеют непосредственное отношение к спецоперации. Благодаря фонду люди со всей России смогут централизовано помогать участникам спецоперации. Об этом URA.RU рассказала телеведущая, журналистка, член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Марина Ким. «Я надеюсь, что это будет максимально эффективная, адресная оперативная помощь. Я знаю практически всех людей, которые входят в наблюдательный совет. Это мои коллеги-журналисты, мои коллеги по Госдуме, депутат Дмитрий Саблин, который сейчас командует батальоном аэроразведки, это глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Это потрясающие люди. Они возглавили народное стихийное движение, и важно, что они сейчас находятся в составе совета, чтобы это не превратилось в бюрократию. Это человеческие судьбы. За каждым словом и буквой этого указа есть семья, жена, вдова, ампутированные ноги, руки, искалеченные судьбы, дети, оставшиеся без попечения родителей. Это скорая помощь, которая нужна, и я надеюсь, она будет оперативно приезжать к людям», — сказала Марина Ким. По ее словам, фонд будет заниматься максимально широким спектром вопросов. «Это максимально ресурсный механизм решения проблем тех, кого затронула СВО. В этом фонде очень высокого уровня люди, которые сами определят, какая помощь там нужна: материальная, административная, юридическая. Это не только медицинская помощь, закупка жгутов и прицелов. Это большая машина, которая помогает объемно в решении всех вопросов. А у тех, кто мобилизован или контрактник, кто служит, кто возвращается с фронта, этих вопросов миллион. Не передать, сколько возникает юридических моментов, сколько материальных. Все будет решаться в рамках работы этого фонда», — отметила журналист. Она подчеркнула, что люди очень ждали создания такого фонда. «Я приветствую это решение. Это долгожданный указ. Мы уже год очень многие вещи делаем своими силами. Люди очень хотят помогать фронту. Государство сейчас возглавило это движение. И нам бы хотелось, чтобы судьбой людей, которые пострадали, занимались. Наконец этот час настал», — заключила Ким. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества». Его филиалы будут представлены во всех регионах страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» войдут депутат Госдумы Дмитрий Саблин, глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак, журналисты и политики, которые имеют непосредственное отношение к спецоперации. Благодаря фонду люди со всей России смогут централизовано помогать участникам спецоперации. Об этом URA.RU рассказала телеведущая, журналистка, член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Марина Ким. «Я надеюсь, что это будет максимально эффективная, адресная оперативная помощь. Я знаю практически всех людей, которые входят в наблюдательный совет. Это мои коллеги-журналисты, мои коллеги по Госдуме, депутат Дмитрий Саблин, который сейчас командует батальоном аэроразведки, это глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Это потрясающие люди. Они возглавили народное стихийное движение, и важно, что они сейчас находятся в составе совета, чтобы это не превратилось в бюрократию. Это человеческие судьбы. За каждым словом и буквой этого указа есть семья, жена, вдова, ампутированные ноги, руки, искалеченные судьбы, дети, оставшиеся без попечения родителей. Это скорая помощь, которая нужна, и я надеюсь, она будет оперативно приезжать к людям», — сказала Марина Ким. По ее словам, фонд будет заниматься максимально широким спектром вопросов. «Это максимально ресурсный механизм решения проблем тех, кого затронула СВО. В этом фонде очень высокого уровня люди, которые сами определят, какая помощь там нужна: материальная, административная, юридическая. Это не только медицинская помощь, закупка жгутов и прицелов. Это большая машина, которая помогает объемно в решении всех вопросов. А у тех, кто мобилизован или контрактник, кто служит, кто возвращается с фронта, этих вопросов миллион. Не передать, сколько возникает юридических моментов, сколько материальных. Все будет решаться в рамках работы этого фонда», — отметила журналист. Она подчеркнула, что люди очень ждали создания такого фонда. «Я приветствую это решение. Это долгожданный указ. Мы уже год очень многие вещи делаем своими силами. Люди очень хотят помогать фронту. Государство сейчас возглавило это движение. И нам бы хотелось, чтобы судьбой людей, которые пострадали, занимались. Наконец этот час настал», — заключила Ким. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества». Его филиалы будут представлены во всех регионах страны.