07 апреля 2023

Россиянам рассказали, как перестать выбрасывать еду из холодильника

Маркетолог Морозов: перед походом в магазин следует изучить домашние запасы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча жителей дома по улице Кирова, 98 с застройщиком многоэтажного дома Бабочкиным Александром. Курган, чебурек, быстрое питание, еда, фастфуд
Запланированные для покупки продукты уже могут храниться дома, отметил Сергей Морозов Фото:

Перед походом в магазин следует изучить срок годности продуктов в холодильнике. Это поможет избежать ситуации, когда покупатель берет ненужные продукты, которые потом портятся в холодильнике. Об этом рассказал директор по партнерствам сервиса «Пакет» от компании Х5 Сергей Морозов.

«Можно заранее подумать, что и в каких количествах вы будете есть на этой неделе. Не забудьте о внеплановых завтраках или ужинах вне дома, на которые вас могут пригласить друзья. Так вы не приготовите кастрюлю супа, потому что возникло острое желание», — заявил Сергей Морозов в разговоре с Life. Он рекомендует перед походом в магазин проверить все запасы продуктов.

Морозов отметил, что для экономии денег в магазинах стоит пользоваться кешбеком. Чтобы экономить на покупке овоще и фруктов, можно приобретать их оптом. После этого их стоит заморозить, распределив по контейнерам. После разморозки их можно добавить в йогурт или приготовить из них смузи, заключил Сергей Морозов.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Перед походом в магазин следует изучить срок годности продуктов в холодильнике. Это поможет избежать ситуации, когда покупатель берет ненужные продукты, которые потом портятся в холодильнике. Об этом рассказал директор по партнерствам сервиса «Пакет» от компании Х5 Сергей Морозов. «Можно заранее подумать, что и в каких количествах вы будете есть на этой неделе. Не забудьте о внеплановых завтраках или ужинах вне дома, на которые вас могут пригласить друзья. Так вы не приготовите кастрюлю супа, потому что возникло острое желание», — заявил Сергей Морозов в разговоре с Life. Он рекомендует перед походом в магазин проверить все запасы продуктов. Морозов отметил, что для экономии денег в магазинах стоит пользоваться кешбеком. Чтобы экономить на покупке овоще и фруктов, можно приобретать их оптом. После этого их стоит заморозить, распределив по контейнерам. После разморозки их можно добавить в йогурт или приготовить из них смузи, заключил Сергей Морозов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...