Россиянам рассказали, как перестать выбрасывать еду из холодильника

Перед походом в магазин следует изучить срок годности продуктов в холодильнике. Это поможет избежать ситуации, когда покупатель берет ненужные продукты, которые потом портятся в холодильнике. Об этом рассказал директор по партнерствам сервиса «Пакет» от компании Х5 Сергей Морозов.
«Можно заранее подумать, что и в каких количествах вы будете есть на этой неделе. Не забудьте о внеплановых завтраках или ужинах вне дома, на которые вас могут пригласить друзья. Так вы не приготовите кастрюлю супа, потому что возникло острое желание», — заявил Сергей Морозов в разговоре с
Морозов отметил, что для экономии денег в магазинах стоит пользоваться кешбеком. Чтобы экономить на покупке овоще и фруктов, можно приобретать их оптом. После этого их стоит заморозить, распределив по контейнерам. После разморозки их можно добавить в йогурт или приготовить из них смузи, заключил Сергей Морозов.
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