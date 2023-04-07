Россиянам рассказали, как перестать выбрасывать еду из холодильника

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Маркетолог Морозов: перед походом в магазин следует изучить домашние запасы

08 апреля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Запланированные для покупки продукты уже могут храниться дома, отметил Сергей Морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перед походом в магазин следует изучить срок годности продуктов в холодильнике. Это поможет избежать ситуации, когда покупатель берет ненужные продукты, которые потом портятся в холодильнике. Об этом рассказал директор по партнерствам сервиса «Пакет» от компании Х5 Сергей Морозов. «Можно заранее подумать, что и в каких количествах вы будете есть на этой неделе. Не забудьте о внеплановых завтраках или ужинах вне дома, на которые вас могут пригласить друзья. Так вы не приготовите кастрюлю супа, потому что возникло острое желание», — заявил Сергей Морозов в разговоре с Life . Он рекомендует перед походом в магазин проверить все запасы продуктов. Морозов отметил, что для экономии денег в магазинах стоит пользоваться кешбеком. Чтобы экономить на покупке овоще и фруктов, можно приобретать их оптом. После этого их стоит заморозить, распределив по контейнерам. После разморозки их можно добавить в йогурт или приготовить из них смузи, заключил Сергей Морозов.

Перед походом в магазин следует изучить срок годности продуктов в холодильнике. Это поможет избежать ситуации, когда покупатель берет ненужные продукты, которые потом портятся в холодильнике. Об этом рассказал директор по партнерствам сервиса «Пакет» от компании Х5 Сергей Морозов. «Можно заранее подумать, что и в каких количествах вы будете есть на этой неделе. Не забудьте о внеплановых завтраках или ужинах вне дома, на которые вас могут пригласить друзья. Так вы не приготовите кастрюлю супа, потому что возникло острое желание», — заявил Сергей Морозов в разговоре с Life. Он рекомендует перед походом в магазин проверить все запасы продуктов. Морозов отметил, что для экономии денег в магазинах стоит пользоваться кешбеком. Чтобы экономить на покупке овоще и фруктов, можно приобретать их оптом. После этого их стоит заморозить, распределив по контейнерам. После разморозки их можно добавить в йогурт или приготовить из них смузи, заключил Сергей Морозов.