Германия готова разрешить Польше передачу истребителей МиГ-29 Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, ВСУ, stock
Германия примет решение о передаче Украине советских истребителей 13 апреля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ФРГ собирается дать Польше разрешение на передачу Украине истребителей МиГ-29. Решение о передаче будет принято 13 апреля.

«Федеральное правительство Германии хочет разрешить Польше поставлять в Украину боевые самолеты [МиГ-29] советских времен», — сообщили источники, знакомые с ситуацией, немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 13 апреля.

В феврале министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика готова передать Украине истребители. Однако он отметил, что Варшава отправит Киеву боевые самолеты после того, как это сделают другие страны, передает RT.

В марте Словакия подписала соглашение о передаче Украине 13 военных самолетов МиГ-29. Также страна отправит Киеву две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Куб».

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ФРГ собирается дать Польше разрешение на передачу Украине истребителей МиГ-29. Решение о передаче будет принято 13 апреля. «Федеральное правительство Германии хочет разрешить Польше поставлять в Украину боевые самолеты [МиГ-29] советских времен», — сообщили источники, знакомые с ситуацией, немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 13 апреля. В феврале министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика готова передать Украине истребители. Однако он отметил, что Варшава отправит Киеву боевые самолеты после того, как это сделают другие страны, передает RT. В марте Словакия подписала соглашение о передаче Украине 13 военных самолетов МиГ-29. Также страна отправит Киеву две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Куб».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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