Германия готова разрешить Польше передачу истребителей МиГ-29 Украине 13 апреля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 + Германия примет решение о передаче Украине советских истребителей 13 апреля Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ФРГ собирается дать Польше разрешение на передачу Украине истребителей МиГ-29. Решение о передаче будет принято 13 апреля. «Федеральное правительство Германии хочет разрешить Польше поставлять в Украину боевые самолеты [МиГ-29] советских времен», — сообщили источники, знакомые с ситуацией, немецкой газете Süddeutsche Zeitung . Окончательное решение по этому вопросу будет принято 13 апреля. В феврале министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика готова передать Украине истребители. Однако он отметил, что Варшава отправит Киеву боевые самолеты после того, как это сделают другие страны, передает RT. В марте Словакия подписала соглашение о передаче Украине 13 военных самолетов МиГ-29. Также страна отправит Киеву две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Куб». ФРГ собирается дать Польше разрешение на передачу Украине истребителей МиГ-29. Решение о передаче будет принято 13 апреля. «Федеральное правительство Германии хочет разрешить Польше поставлять в Украину боевые самолеты [МиГ-29] советских времен», — сообщили источники, знакомые с ситуацией, немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 13 апреля. В феврале министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика готова передать Украине истребители. Однако он отметил, что Варшава отправит Киеву боевые самолеты после того, как это сделают другие страны, передает RT. В марте Словакия подписала соглашение о передаче Украине 13 военных самолетов МиГ-29. Также страна отправит Киеву две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Куб». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям