Германия готова разрешить Польше передачу истребителей МиГ-29 Украине

ФРГ собирается дать Польше разрешение на передачу Украине истребителей МиГ-29. Решение о передаче будет принято 13 апреля.
«Федеральное правительство Германии хочет разрешить Польше поставлять в Украину боевые самолеты [МиГ-29] советских времен», — сообщили источники, знакомые с ситуацией, немецкой газете
В феврале министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика готова передать Украине истребители. Однако он отметил, что Варшава отправит Киеву боевые самолеты после того, как это сделают другие страны, передает RT.
В марте Словакия подписала соглашение о передаче Украине 13 военных самолетов МиГ-29. Также страна отправит Киеву две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Куб».
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