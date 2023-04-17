В Минфине заступились за россиян из-за идеи ограничивать их в хранении денег

Представители Министерства финансов Российской Федерации не поддержали инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Предложение […] Анатолия Вассермана не обсуждается и не прорабатывается в Правительстве. Эта инициатива не отвечает финансово-экономической статистике и не отвечает интересам граждан, которые выбирают сами, как свои собственные сбережения. Министерство финансов не поддерживает инициативу», — написали представители Минфин в
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в России необходимо ввести закон, который подразумевает запрет на хранение россиянами денежных средств в размере свыше 1 млн рублей без оповещения налогового органа и объяснения происхождения таких сумм. Вассерман отметил, что такой шаг необходим в рамках борьбы с «теневым» заработком.
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