Вице-спикер парламента Венгрии Дуро выдвинула новое условие вступления Киева в НАТО

Вступление Украины в НАТО возможно при условии подписания соглашения со стороны России. Об этом заявила вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро.
«Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения», — приводят слова вице-спикера «Известия».
Дуро отметила, что пока продолжается конфликт с Украиной, присоединение страны к альянсу исключено. Одной из причин, по которой Будапешт высказывается против вступления, называется положение этнических венгров в Закарпатье.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину должны принять в блок НАТО в июле этого года. Он считает, что об этом свидетельствует визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину. После визита в Киев он заявил, что страна должна стать членом североатлантического альянса.
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