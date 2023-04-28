У добровольцев, едущих в зону СВО, будут снимать отпечатки пальцев

Владимир Путин подписал указ, обязывающий добровольцев СВО сдавать отпечатки пальцев
Все добровольцы, которые изъявят желание отправиться на специальную военную операцию, будут проходить процедуру сдачи отпечатков пальцев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Часть первую статьи 9 дополнить пунктом „ц“ следующего содержания: „Граждане Российской федерации, заключившие контакт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы российской федерации“», —
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