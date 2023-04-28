У добровольцев, едущих в зону СВО, будут снимать отпечатки пальцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Криптобиокабина в МФЦ для оформления загранпаспорта. Екатеринбург, загранпаспорт, отпечаток пальца, дактилоскопия, оформление документов, криптобиокабина, оформление загранпаспорта, снятие отпечатков, сканирование отпечатка
Владимир Путин подписал указ, обязывающий добровольцев СВО сдавать отпечатки пальцев Фото:

Все добровольцы, которые изъявят желание отправиться на специальную военную операцию, будут проходить процедуру сдачи отпечатков пальцев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Часть первую статьи 9 дополнить пунктом „ц“ следующего содержания: „Граждане Российской федерации, заключившие контакт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы российской федерации“», — сообщается в тексте указа. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все добровольцы, которые изъявят желание отправиться на специальную военную операцию, будут проходить процедуру сдачи отпечатков пальцев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Часть первую статьи 9 дополнить пунктом „ц“ следующего содержания: „Граждане Российской федерации, заключившие контакт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы российской федерации“», — сообщается в тексте указа. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...