У добровольцев, едущих в зону СВО, будут снимать отпечатки пальцев 28 апреля 2023 в 18:18 Размер текста - 17 + Владимир Путин подписал указ, обязывающий добровольцев СВО сдавать отпечатки пальцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все добровольцы, которые изъявят желание отправиться на специальную военную операцию, будут проходить процедуру сдачи отпечатков пальцев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Часть первую статьи 9 дополнить пунктом „ц“ следующего содержания: „Граждане Российской федерации, заключившие контакт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы российской федерации“», — сообщается в тексте указа. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Все добровольцы, которые изъявят желание отправиться на специальную военную операцию, будут проходить процедуру сдачи отпечатков пальцев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Часть первую статьи 9 дополнить пунктом „ц“ следующего содержания: „Граждане Российской федерации, заключившие контакт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы российской федерации“», — сообщается в тексте указа. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям