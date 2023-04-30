Президент Чехии после визита в Киев раскрыл, чего не хватает ВСУ для успешного наступления

Украинской армии для успешного контрнаступления не хватает техники и боеприпасов. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел после визита в Киев.
«Конечно, техники тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает возможности Украины эффективно обороняться, но в какой-то мере ограничивает ее возможности для начала успешного контрнаступления», — сообщил Павел. Его слова передает издание
У Киева есть эффективная техника, в частности танки, но с минимальным количеством боеприпасов. «Это становится в основном складским товаром», — сказал Павел, отметив бессмысленность сложившейся ситуации.
Ранее стало известно, что президент Чехии посетил Киев. Он сообщил о планах по запуску производства оружия на Украине.
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