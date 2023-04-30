Президент Чехии после визита в Киев раскрыл, чего не хватает ВСУ для успешного наступления

Президент Чехии Павел: нехватка боеприпасов мешает контрнаступлению ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окопы подразделения "Пятнашка" на передовой. Марьинка, боеприпасы, оружие, мины
Петр Павел отмечает критическую нехватку боеприпасов у ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинской армии для успешного контрнаступления не хватает техники и боеприпасов. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел после визита в Киев.

«Конечно, техники тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает возможности Украины эффективно обороняться, но в какой-то мере ограничивает ее возможности для начала успешного контрнаступления», — сообщил Павел. Его слова передает издание Ceske Noviny.

У Киева есть эффективная техника, в частности танки, но с минимальным количеством боеприпасов. «Это становится в основном складским товаром», — сказал Павел, отметив бессмысленность сложившейся ситуации.

Ранее стало известно, что президент Чехии посетил Киев. Он сообщил о планах по запуску производства оружия на Украине.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинской армии для успешного контрнаступления не хватает техники и боеприпасов. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел после визита в Киев. «Конечно, техники тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает возможности Украины эффективно обороняться, но в какой-то мере ограничивает ее возможности для начала успешного контрнаступления», — сообщил Павел. Его слова передает издание Ceske Noviny. У Киева есть эффективная техника, в частности танки, но с минимальным количеством боеприпасов. «Это становится в основном складским товаром», — сказал Павел, отметив бессмысленность сложившейся ситуации. Ранее стало известно, что президент Чехии посетил Киев. Он сообщил о планах по запуску производства оружия на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...