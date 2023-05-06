Пользователи Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III

07 мая 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Во время коронации Карла III на полу был постелен ковер, цвет которого напомнил украинский флаг Фото: Официальный сайт президента Украины Во время коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне на полу был постелен ковер, цвет которого напомнил украинский флаг. Пользователи Twitter обратили внимание на эту странную деталь и высмеяли ее. В частности, посол Британии на Украине Мелинда Симмонс написала, что «увидела там Украину и на минуту потеряла самообладание». «Для меня это было мило, если бы не то, что на полу…», — написала одна из комментаторов. «О боже, посмотрите на солнце в голубом небе!!! Хватит. Это становится нелепо», — добавил другой. «Спокойно, это шизофрения», — поделился мнением еще один пользователь. «Ничего общего с Украиной. Синий = королевская власть. Золотой = представляет алтарь. А я отказываюсь присягать на верность», — поделился мнением пользователь с ником Andy Plante. «Вы серьезно думаете, что они положат на пол официальные национальные цвета страны, чтобы пройти по ним? Это было бы тягчайшим преступлением», — уверена Roxanne George. «Я бы не хотел, чтобы по моему флагу топтались, хоть даже и короли», — отметил Kosak з Лугу. Ранее пользователи Twitter раскритиковали «украинские платья» жены и внучки Байдена на коронации Карла III. По их мнению, жена и внучка президента США Джо Байдена появились в платьях в цветах украинского флага. Пользователи Twitter, среди которых известная американская консервативная юристка Дженна Эллис, осудили цвета нарядов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне на полу был постелен ковер, цвет которого напомнил украинский флаг. Пользователи Twitter обратили внимание на эту странную деталь и высмеяли ее. В частности, посол Британии на Украине Мелинда Симмонс написала, что «увидела там Украину и на минуту потеряла самообладание». «Для меня это было мило, если бы не то, что на полу…», — написала одна из комментаторов. «О боже, посмотрите на солнце в голубом небе!!! Хватит. Это становится нелепо», — добавил другой. «Спокойно, это шизофрения», — поделился мнением еще один пользователь. «Ничего общего с Украиной. Синий = королевская власть. Золотой = представляет алтарь. А я отказываюсь присягать на верность», — поделился мнением пользователь с ником Andy Plante. «Вы серьезно думаете, что они положат на пол официальные национальные цвета страны, чтобы пройти по ним? Это было бы тягчайшим преступлением», — уверена Roxanne George. «Я бы не хотел, чтобы по моему флагу топтались, хоть даже и короли», — отметил Kosak з Лугу. Ранее пользователи Twitter раскритиковали «украинские платья» жены и внучки Байдена на коронации Карла III. По их мнению, жена и внучка президента США Джо Байдена появились в платьях в цветах украинского флага. Пользователи Twitter, среди которых известная американская консервативная юристка Дженна Эллис, осудили цвета нарядов.