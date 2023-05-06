06 мая 2023

Пользователи Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг, stock
Во время коронации Карла III на полу был постелен ковер, цвет которого напомнил украинский флаг Фото:

Во время коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне на полу был постелен ковер, цвет которого напомнил украинский флаг. Пользователи Twitter обратили внимание на эту странную деталь и высмеяли ее. В частности, посол Британии на Украине Мелинда Симмонс написала, что «увидела там Украину и на минуту потеряла самообладание».

«Для меня это было мило, если бы не то, что на полу…», — написала одна из комментаторов. «О боже, посмотрите на солнце в голубом небе!!! Хватит. Это становится нелепо», — добавил другой. «Спокойно, это шизофрения», — поделился мнением еще один пользователь.

«Ничего общего с Украиной. Синий = королевская власть. Золотой = представляет алтарь. А я отказываюсь присягать на верность», — поделился мнением пользователь с ником Andy Plante. «Вы серьезно думаете, что они положат на пол официальные национальные цвета страны, чтобы пройти по ним? Это было бы тягчайшим преступлением», — уверена Roxanne George. «Я бы не хотел, чтобы по моему флагу топтались, хоть даже и короли», — отметил Kosak з Лугу.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали «украинские платья» жены и внучки Байдена на коронации Карла III. По их мнению, жена и внучка президента США Джо Байдена появились в платьях в цветах украинского флага. Пользователи Twitter, среди которых известная американская консервативная юристка Дженна Эллис, осудили цвета нарядов.

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Во время коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне на полу был постелен ковер, цвет которого напомнил украинский флаг. Пользователи Twitter обратили внимание на эту странную деталь и высмеяли ее. В частности, посол Британии на Украине Мелинда Симмонс написала, что «увидела там Украину и на минуту потеряла самообладание». «Для меня это было мило, если бы не то, что на полу…», — написала одна из комментаторов. «О боже, посмотрите на солнце в голубом небе!!! Хватит. Это становится нелепо», — добавил другой. «Спокойно, это шизофрения», — поделился мнением еще один пользователь. «Ничего общего с Украиной. Синий = королевская власть. Золотой = представляет алтарь. А я отказываюсь присягать на верность», — поделился мнением пользователь с ником Andy Plante. «Вы серьезно думаете, что они положат на пол официальные национальные цвета страны, чтобы пройти по ним? Это было бы тягчайшим преступлением», — уверена Roxanne George. «Я бы не хотел, чтобы по моему флагу топтались, хоть даже и короли», — отметил Kosak з Лугу. Ранее пользователи Twitter раскритиковали «украинские платья» жены и внучки Байдена на коронации Карла III. По их мнению, жена и внучка президента США Джо Байдена появились в платьях в цветах украинского флага. Пользователи Twitter, среди которых известная американская консервативная юристка Дженна Эллис, осудили цвета нарядов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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