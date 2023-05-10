Первый в РФ оператор БПЛА получил сертификат на работу

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ООО «БАС» сможет оказывать коммерческие услуги с использованием беспилотников Фото:

Российский оператор беспилотников ООО «БАС» получил лицензию на эксплуатацию дронов в коммерческих целях. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Варятченко.

«„БАС“ будет не только оказывать коммерческие услуги беспилотной авиации, но и содействовать разработке нормативно-правовой базы в части использования БПЛА, тестированию и продвижению новейших технологий, развитию компетенций», — отметил Алексей Варятченко. Его слова приводятся на сайте государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Отмечается, что первый в России оператор беспилотников ООО «БАС» получил сертификат эксплуатанта, что позволит компании оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 килограммов.

В рамках коммерческой деятельности компания планирует провести тестовые полеты летательных аппаратов в индустриальном парке «Руднево». Это поможет проверять на деле новую российскую технику.

Ранее сообщалось, что в РФ начали строить первый завод по производству БПЛА. Строительством займется компания «Транспорт будущего». Сообщалось также, что в колледже региона «Югра» начнут готовить операторов дронов, пишет MK.RU.

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Российский оператор беспилотников ООО «БАС» получил лицензию на эксплуатацию дронов в коммерческих целях. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Варятченко. «„БАС“ будет не только оказывать коммерческие услуги беспилотной авиации, но и содействовать разработке нормативно-правовой базы в части использования БПЛА, тестированию и продвижению новейших технологий, развитию компетенций», — отметил Алексей Варятченко. Его слова приводятся на сайте государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Отмечается, что первый в России оператор беспилотников ООО «БАС» получил сертификат эксплуатанта, что позволит компании оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 килограммов. В рамках коммерческой деятельности компания планирует провести тестовые полеты летательных аппаратов в индустриальном парке «Руднево». Это поможет проверять на деле новую российскую технику. Ранее сообщалось, что в РФ начали строить первый завод по производству БПЛА. Строительством займется компания «Транспорт будущего». Сообщалось также, что в колледже региона «Югра» начнут готовить операторов дронов, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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